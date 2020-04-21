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21 апреля • обновлено в 11:05
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В Европе рекордно подешевел газ: цена стала ниже, чем в России

2.5т
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Цена на газ с поставкой во вторник на британском хабе National Balancing Point упала до $48,5 за тысячу кубометров, а на вторник - $45,65.

Это уже ниже цены газа в России ($64 в западных областях страны). Речь идет только о цене голубого топлива, без учета каких-либо поправок на транспорт и экспортных пошлин, передает "Интерфакс".

Отмечается, что на прошлой неделе цена голубого топлива держалась на уровне $62,5.

В Европе подешевел газ

В Европе подешевел газ

Пять лет назад в Великобритании было остановлено главное подземное хранилище Rough, и теперь оно не в состоянии адсорбировать излишнее предложение голубого топлива. Кроме того, на терминалы королевства продолжает поступать сжиженный природный газ: за первые 19 дней апреля поставки СПГ в страну выросли на 5%.

На главной спотовой площадке Европы – голландской TTF – газ с поставкой во вторник стоит уже $69,4 за тысячу кубов по сравнению со средней ценой $76 на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главе России Владимиру Путину с требованием пересмотреть цену на газ в условиях пандемии коронавируса в мире.

Стоит отметить, что в мире произошел обвал на рынке нефти. Российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток из-за глобального падения спроса на рынке вызванного эпидемией коронавируса.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Маргарита Лукьянец
Тема
Рынок газа
Место
Великобритания
Теги
газ Новости России
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
дед пуй опять усех переиграл...а русня пока валежник пособирает...
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
просто очень много пенсионеров, пока много , пенсии платить нужно. а реформа с каникулами только началась. нужно подождать
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