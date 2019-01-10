Рента на газ была снижена несколько раз за последние три года с 2016, а цена на газ, к сожалению, растет, хотя реальных экономических предпосылок нет.

В декабре 2017 Парламент снизил ренту на добычу газа из новых скважин.

За соответствующий законопроект №6776-д проголосовали 252 нардепа при 226 необходимых голосах. Таким образом, теперь для новых скважин рента на добычу природного газа снижена:

до 12% (для скважин глубиной до 5000 м) и

до 6% (для скважин глубже 5000 м).

Кроме того, рента будет снижена на скважины, где бурение начнется после 1 января 2018 года.

Также законопроект 1 января 2019 снизил ставки на газоконденсат с 21-45% до 14-29%. Принятые ставки будут действительны до 2023 года.

Напомню, в ноябре Кабинет Министров поддержал упрощение разрешительных процедур в газодобыче и снижение ставок ренты до 12% для добычи газа из новых скважин.

Рада также утвердила ставки ренты на добычу углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции, согласно которому частный инвестор добывает сырье совместно с госкомпанией и передает государству часть добытых углеводородов. Для таких проектов рента будет составлять 2% (для нефти) и 1,25% (для газа).

Новости О местных бюджетах

Парламент с 1 января 2019 снизил ставку налога на добычу газового конденсата - до 29% и 14% (было 45% и 29%), в зависимости от глубины залегания.

А как было до того - с 1 января 2016 ставки рентной платы, согласно Закону 909, за использование недр для добычи природного газа (включая газ метан из угольных месторождений, нефтяной (попутный) газ, газ коллекторов плотных пород и газ центрально-бассейнового типа и сланцевый газ) составляют:

- Для добытого из залежей, полная или частичная глубина которых не превышает 5 км - 29% (а в 2015 было 55).

- Для добытого из залежей, полная или частичная глубина которых более 5 км - 14% (а в 2015 было 28).

Вот и считайте и делайте выводы.

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Решение уже принято: цена газа в Украине выросла в 8 раз и прибавит еще 15%

В Украине тарифы на газ с 2010 года выросли почти в 8 раз. Так, еще в 2010-м голубое топливо продавалось всего по 1,09 грн за куб. На данный момент такое же количество газа стоит 8,55 грн, а в мае 2019-го, согласно меморандуму с МВФ, составит около 9,8 грн.

OBOZREVATEL разобрался, как дорожало голубое топливо в Украине и чего ждать в этом году.

Сколько тратим на голубое топливо и что изменится в 2019-м

Важное:

в 7,7 раза подорожал газ с 2010 года;

на 15% (до 9,7%) подорожает голубое топливо в мае 2019-го;

в 2010-м на газ хватило бы 27% прожиточного минимума, в 2018-м – 101%;

каждая вторая семья получает субсидию и не платит за голубое топливо по полной цене;

доля коммуналки в совокупных расходах семей сокращается.

Отопление газом помещения площадью 48 кв. м (действующая норма на семью плюс один человек) в 2010-м году обходилось всего в 241,2 грн. На данный момент за такую же площадь придется отдать уже 1857,2 грн. Причем если 8 лет назад эта сумму составляла всего 27% на тот момент действующего прожиточного минимума, на данный момент одного прожиточного минимума вовсе не хватит на обогрев 48 кв. м по норме.

Правда, стоит учитывать, что до половины украинцев в отопительный сезон платят за голубое топливо в разы меньше. Программа субсидий позволяет отдавать за все коммунальные услуги около 15% совокупного дохода семьи. И чем меньше доход, тем меньше придется платить за коммунальные услуги.

Подорожание газа в первую очередь ударило по украинцам, у которых есть средства на оплату газа по рыночной цене или же нет права на субсидии.

Цена на голубое топливо в Украине с 2010 по 2014 года не менялась. Так, при потреблении до 6 тыс. кубометров украинцы платили всего лишь 1,09 грн/куб. Напомним, на данный момент тариф составляет 8,55 грн/куб, то есть в 7,7 раза дороже. В 2014-м голубое топливо выросло в цене до 1,788 грн/куб.

Первое значительное повышение произошло в 2015-м году. Тогда для украинцев, которые потребляют до 200 кубов в месяц, тариф вырос сразу до 3,6 грн/куб. Пересмотр цены был одним из условий меморандума с МВФ. Военная агрессия со стороны России и аннексия территории стала большим ударом по экономике страны, и дешевый кредит от Фонда был необходимым условием для "спасения" ситуации.

В обновленном меморандуме, который подписали в прошлом году, также предусмотрен рост тарифов на 2019-й. Голубое топливо подорожает на 15% (примерно до 9,8 грн за кубометр).

"В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26 процентов, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15 процентов – с 1 мая 2019 года", – говорится в программе.

Аналитик Егор Комов поясняет: стоимость голубого топлива в Украине может снизиться только после 2020 года и при условии, что Украина собственной добычей обеспечит себя газом. "Была стратегия 20/20, которая предусматривала рост "Укргаздобычи" до 20 млрд куб.м. в год. С учетом частных компаний, которые занимаются добычей, этого должно было хватить на потребности и населения, и бизнеса. Но покамест стратегия не выполняется, а перспективы отказа от импорта пока еще неоднозначны", – поясняет эксперт.

Тарифы растут, а расходы на коммуналку сокращаются

Несмотря на подорожание голубого топлива, за год, согласно данным Государственной службы статистики, доля коммуналки в расходах домохозяйств наоборот сократилась с 19,9 до 17%. Этому способствовал целый ряд факторов:

энергоэффективность;

низкие расходы на коммуналку в сельской местности;

повышение зарплат и пенсий;

программа субсидий.

Несмотря на предвыборные обещания отдельных политиков, рассчитывать на снижение тарифов на газ не приходится. Украина не только подписала меморандум с МВФ, где речь идет об обратном, но и приняла закон "О рынке газа". Постепенно правительство должно отойти от ручного установления тарифов своими постановлениями. Цены должен формировать рынок. Правда, в первое время это приведет к росту цен. Так, согласно данным Украинской энергетической биржи, на нынешний момент промышленность (там тарифы не регулируют) в среднем платит за голубое топливо 10,3 грн за куб. А это больше, чем должны платить украинцы после повышения тарифов в мае 2019-го.

Что интересно, в постановлении Кабмина тариф для населения закрепили не к средним показателям по украинскому рынку, а к ценам НАК "Нафтогаз". А они традиционно выше. Сейчас НАК продает на условиях предоплаты куб по 10,8 грн, а без предоплаты – по 11,8 грн.

Самый болезненный шаг уже пройден. Из бюджета долгое время субсидировали всех потребителей, удерживая низкие цены и компенсируя дефицит государственного "Нафтогаза". Повышение цен с одной стороны позволило увеличить прибыль НАК, а с другой – привела к огромному количество субсидиантов. В любом случае, если раньше субсидировали все семьи, сейчас – каждую вторую. Если Кабмин выполнит уже взятые на себя обязательства, начиная с 2020 года украинцы будут платить за газ по рыночной цене, формировать которую будут спрос и предложение на внутреннем рынке.