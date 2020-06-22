Цена на газ для украинцев снизится еще на 5,9%

Цена поставки "Нафтогаз Украины" природного газа для населения и производителей тепла в июне составит 2,142 грн/куб.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По сравнению с маем стоимость газа уменьшилась на 5,9% (2,276 грн/куб. м). В прошлом месяце по сравнению с апрелем газ подешевел на 21%.

С января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина №17 от 24 января. Основным фактором являются фактические результаты биржевых торгов на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Позднее этот срок из-за карантина был продлен на два месяца – до 1 июля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ упали на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на уровне 4,3-4,2 грн за куб. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.

В июле резко повысят размер абонентской платы за газ. В результате украинцам, зависимо от объемов потребления, придется платить на 20-30 грн больше.

Абонентскую плату увеличат почти на 24%. Ее размер у всех разный. С одной стороны, он зависит от поставщика, а с другой – от того, сколько за "газовый год" (с октября по октябрь) голубого топлива вы потратили.