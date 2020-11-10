В Украине отопление будет дорожать до декабря – НАН

В Украине стоимость природного газа будет расти до декабря. Соответственно будет и повышаться тариф на отопление.

Такой прогноз сделал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский, передает UBR. Он назвал две причины для этого.

"Во-первых, мы входим в так называемый высокий сезон, в отопительный сезон, когда всегда повышается цена на газ. От того, будет ли зима суровой или достаточно теплой, будет зависеть и скорость повышения. Но точно увеличение будет", – считает эксперт.

По его мнению, будут ли повышаться тарифы на коммунальные услуги, зависит от политической воли разрешить долговой кризис у предприятий теплокоммунэнерго, который напрямую связан с заниженными тарифами.

По его мнению, тарифы на электроэнергию до конца года подниматься не будут.

Он пояснил, что до конца года действует постановление о ПСО, подписанное еще Кабинетом министров Владимира Гройсмана. Но после 1 января такой гарантии больше нет, и "под нож" вполне может лечь льготный тариф, который гарантирует для населения по 90 коп./ кВт⋅ч за первые 100 кВт⋅ч.

"Я не исключаю, что льготные 100 кВт⋅ч… будут пересмотрены, и весь объем электроэнергии, который потребляет домохозяйство, будет доведен до уровня 1,68 грн/кВт⋅ч. Пока все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать свой рост. По газу у нас ежемесячный рост, поставщики газа обязаны за 5 дней до начала месяца поставки, условно говоря до 25 числа, публиковать прогнозные цены, которые будут действовать в следующем месяце. До декабря месяца, думаю, они будут увеличиваться", – спрогнозировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине около 9 млн человек в ближайшее время могут остаться без газа. Так, уже с 1 января 2021-го, согласно закону, у всех, кто не установил газовые счетчики, должны отключить голубое топливо.