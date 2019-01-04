Цена на биткоин резко подскочила: когда продавать криптовалюту

В ближайшее время биткоин может подорожать до свыше $4 тыс., поскольку уже с начала 2019 года стоимость самой популярной криптовалюты увеличилась на 4%.

Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал считает, что биткоину необходимо оставаться выше уровня поддержки в $3850, чтобы продолжать расти в цене, передает РБК.

По его словам, если курс криптовалюты начнет падать, снижение замедлится на уровне в $3780, а чтобы подорожать до $4 тыс., биткоину необходимо подняться выше отметок в $3900 и $3930, что вполне вероятно.

При этом в четверг, 3 января, среднерыночная стоимость Bitcoin достигла отметки в $3880, за последние три дня она увеличилась на 4%. Альткоины за тот же промежуток времени выросли в цене сильнее — доля главной криптовалюты на рынке вновь опустилась ниже 52%. Курс криптовалюты Ethereum, например, которая вернулась на второе место в списке крупнейших по капитализации блокчейн-проектов, с начала года поднялся на 14%.

Курс биткоина pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году должен произойти крупный апгрейд биткоина. Увеличение пропускной способности даст возможность привлекать новых пользователей. Также многие ожидают и очередного резкого скачка курса.