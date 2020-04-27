Цена автогаза в Украине упала ниже 9 гривен

За выходные с 24 по 27 апреля в Украине средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС снизилась на 13 коп./л, до 8,84 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

"Цены газа в консолидированной сети АЗС группы "Приват" опустились в среднем на 25–36 коп./л, до 8,35–8,22 грн/л. Столичная сеть KLO уменьшила цены в среднем на 40 коп./л. "Автотранс" понизила цену на 24 коп./л, до 8,49 грн/л", - говорится в сообщении.

На 10 коп./л автогаз подешевел в сетях "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Авантаж 7" и Motto. Сети AMIC и Shell снизили стоимость газа на 20–25 коп./л.

Как сообщал OBOZREVATEL, по расчетам Национального банка Украины, из-за обвала мировых цен на нефть цены на бензин в Украине могут упасть на 10-15% по итогам 2020 года.

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