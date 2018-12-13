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"Цена агрессии": в США призвали Трампа усилить санкции против России

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Влиятельные американцы призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа усилить давление на Россию из-за ее агрессии в Украине.

"Россия нарушает один из старейших и самых святых для Америки принципов: свободу судоходства в международных водах. Россия не остановится, пока Запад не повысит геополитическую цену для нее", – говорится в письме к главе Белого дома, опубликованном аналитическим центром CEPA.

Авторы документа, который подписали 47 влиятельных аналитиков, экспертов по внешней политике, бывших американских чиновников и послов, уверены, что инцидент в Керченском проливе не является единичным – это лишь эпизод в последовательной политике президента России Владимира Путина.

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"Россия по-прежнему стремится расширить аннексию Крыма, пытаясь установить контроль над морским пространством вокруг полуострова", – отмечается в письме.

В итоге в CEPA рекомендуют Трампу реализовать ряд шагов для поддержки Украины. В частности, предлагается предоставить Киеву дополнительную помощь в секторе безопасности и повлиять на Европу для сохранения существующих санкций в отношении России.

Кроме того, влиятельные американцы подчеркивают, что США должны ввести новые санкции против российских финансовых инструментов и банков, а также противодействовать реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.​

"Цена агрессии": в США призвали Трампа усилить санкции против России

Вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины поддержали инициативу Порошенко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореСанкции против России
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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