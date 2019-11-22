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22 ноября • обновлено в 10:53
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Глава "Укравтодора" назвал области, где планируется масштабный ремонт дорог

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Государственное агентство автомобильных дорог определяет приоритеты по ремонту дорог на 2020 год – и наибольшие проблемы с дорогами зафиксированы в Николаевской, Днепропетровской и Закарпатской областях.

"Приоритеты на следующий год выставляются таким образом. Есть методика оценки состояния дорог. Она утверждена, кажется, где-то в 2011-12 годах. Проблема в том, что она почти никогда не использовалась. Мы на нее посмотрели, она оценивает много параметров, но основные – это уровень износа дорожного покрытия, трафик и социально-экономический эффект от этой дороги", – сообщил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков в интервью "ТСН".

По его словам, по сумме этих параметров Государственное агентство автомобильных дорог и определяет приоритеты.

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"Конечно, это большинство дорог, которые вы видите по телевидению, по которым не ездят, логистические компании обходят их на своих путях. Это целые регионы – Николаевская, Днепропетровская, Закарпатская области. Когда планы будут утверждены, мы их презентуем публично", – резюмировал Кубраков.

Наибольшие проблемы с дорогами зафиксированы в Николаевской, Днепропетровской и Закарпатской областях

Наибольшие проблемы с дорогами зафиксированы в Николаевской, Днепропетровской и Закарпатской областях

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Теги
дороги ремонт и строительство дорог Укравтодор
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