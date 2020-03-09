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9 марта • обновлено в 08:43
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ЦБ РФ пошел на радикальные меры из-за обвала нефти

3.8т
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Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке.

Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней. Об этом сообщает пресс- служба российского регулятора.

"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", – отмечают представители ЦБ РФ.

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК) Новости России
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вообще то в России выходной, или чубатые не знают??
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