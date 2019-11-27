Трудовые книжки в Украине: Кабмин принял важное решение

На заседании Кабинета министров Украины члены правительства проголосовали за законопроект, который должен сделать трудовые книжки необязательными.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. По его словам, в дальнейшем ожидается, когда за законопроект проголосует Верховная Рада.

По словам чиновника, Кабмин также принял постановление, которым предусмотрено, что граждане смогут попросить работодателя передать в электронной форме информацию о стаже до 2000 года. Сейчас у Пенсионного фонда есть информация только с 2000 года.

"Это позволит в будущем сделать назначения пенсий и других социальных выплат полностью дистанционно, без необходимости посещать Пенсионный фонд", – отмечает Дубилет.

При этом он отметил, что постановлением Кабмина была создана возможность "получать электронные сервисы пенсионного фонда (например, всевозможные справки) не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID".

"Цифровая подпись все еще слабо распространена среди украинцев, а интернет-банками ПриватБанка, monobank и других банков-участников пользуются многие", – подчеркнул Дубилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров начал работу над законами, которые отменят обязательное использование трудовых книжек.

В новом Кабмине собираются запретить подавать "бумажные" документы при приеме на работу или на конкурсы. А архивы кадровиков хотят перевести в цифровой вид.

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