Увольнение по-новому и плюс 4 дня отпуска: что украинцам готовит "Слуга народа"

В стенах Верховной Рады Украины кипит работа над разработкой нового Трудового кодекса. Народные депутаты предлагают не мало нововведений, которые должны соответствовать вызовам современного мира в сфере взаимоотношений между работодателем и наемным сотрудником.

В новом проекте планируют увеличить украинцам отпуск, упростить процедуру увольнения сотрудников, ввести аттестацию и даже прописать процедуру проведения забастовок. Подробнее об изменениях и сроках принятия – в OBOZREVATEL.

Главное:

Новый Трудовой кодекс больше учитывает интересы работодателя, чем наемного сотрудника.

Станет больше поводов для увольнения, сократят льготы и увеличат количество рабочих часов.

Из приятного: увеличат срок официального отпуска, введут сиесту, предусмотрят дополнительный выплаты.

Подготовить законопроект нардепы планируют уже к концу сентября.

Действующий КЗоТ был принят еще в 1971 году и требует кардинальных изменений.

Увеличение срока отпуска

Начнем с приятного. Вероятно, что в новом Трудовом кодексе срок официального оплачиваемого отпуска увеличится на 4 дня – до 28 дней, вместо 24, которые есть сейчас.

Но, в состав этих 28 дней планируют включить семь-десять, так называемых, больных дней, когда человек может позвонить и сказать, что он не выходит на работу по причине болезни, выгорания, стресса и прочего.

В случае превышения этого срока, этот вопрос будет решаться работодателем и сотрудником отдельно.

Как объясняет председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, таким образом депутаты хотят убрать коррупционные риски, связанные с покупкой работниками больничных листов, чтобы прогулять работу.

Дополнительные выплаты

Еще одной приятной новостью является то, что в новом Кодексе планируют установить размер материальной компенсации в случае увольнения сотрудника. Рассматривается вариант, который предусматривает выплату уволенному работодателем сотруднику компенсации в размере двух заработных плат.

Кроме этого, нардепы собираются определить размер компенсации за производственные травмы.

По словам Третьяковой, она должна включать лечение в частных клиниках, протезирование, переоборудование жилья в случае потери функциональности, а также компенсацию недополученной прибыли и морального вреда.

Также планируют разработать специальную классификацию для людей с инвалидностью, чтобы им не могли неправомерно отказывать в приеме не работу.

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Освобождение от налогов

Тоже хорошая новость, как для работодателя, так и для молодых специалистов. Новым Трудовым кодексом предлагается освободить граждан до 26 лет от уплаты налога на доходы физических лиц, что может способствовать трудоустройству молодых кадров.

От уплаты ЕСВ работодатели могут освободиться в случае предоставления сотрудникам дополнительных благ, например, пенсионное обеспечение или медицинская страховка, или же компенсация проезда и прочее.

Увеличат количество рабочих часов, введут сиесту и легализую фрилансеров

Планирование увеличения продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов вызвало не мало разговоров и опасений относительно принудительных переработок со стороны работодателя.

Но руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала HeadHunter Юлия Дрожжина в эфире ObozTV успокоила работников, объяснив, что увеличения продолжительности рабочего дня должно осуществляться по письменному согласию сотрудника. "Кроме того, есть ограничения по количеству переработок, не больше 150 или 170 часов в год", – отметила она.

Главное преимущество такой новации, по ее словам, заключается в пересчете оплаты труда в соответствии с реальным временем работы.

"Конечно, все дополнительно оплачивается. По двойной ставке, условно говоря. Сейчас и так многие перерабатывают. Особенно на производствах. С принятием такого закона человек сможет зарабатывать то, что он фактически отработал, по увеличенной ставке, которая прописана в законе. А не на усмотрение работодателя: захотел – заплатил, не захотел – не заплатил", – констатировала эксперт.

Также, по ее словам сейчас ведется дискуссия об увеличении обеда до четырех часов для отдельных профессий. Но это вовсе не означает, что таким образом сократятся рабочие часы. Сотруднику в любом случае придется отработать положенных 8 часов, но среди дня он сможет организовать себе 4-х часовую сиесту.

Еще одно нововведение – легализация удаленной работы. Сейчас она де-факто не регулируется законом. После принятие проекта, фрилансеры смогут работать официально получить статус трудоустроенных.

Разрешат бастовать

Сотрудники предприятий должны иметь право отстаивать свои права, в том числе и посредством забастовок. По словам Третьяковой, забастовки должны быть направлены на работодателя, а не на Кабмин и ВР, а государство должно иметь инструмент для примирения сторон.

На этом хорошая новость заканчивается. В Кодексе будет прописано право работодателя не платить зарплату бастующими или вовсе их уволить.

Разрешат увольнять беременных

Народные депутаты действительно предлагают убрать из нового КЗоТ льготу о невозможности увольнения беременных и предоставить решать вопрос об увольнении или сохранении рабочего места на время декрета работодателю.

Председатель комитета ВР по вопросам социальной политики считает, что этот пункт создает дискриминационные условия, когда работодатель отказывается принимать на работу женщин детородного возраста из-за вероятности ее ухода в декрет.

Тоже касается и других льготников, например, воинов АТО которым работодатель обязан сохранить рабочее место и заработную плату в случае призыва, а также людей с инвалидностью.

Новые основания для увольнений

Согласно действующему Трудовому кодексу сейчас причины для увольнения работника строго ограничены, так работодатель может вас уволить из прогула (отсутствовал три часа на работе), выявление несоответствия работника занимаемой должности и систематическое невыполнение обязательств (и первое, и второе еще нужно доказать), появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии и воровство.

Сейчас же законопроектом предлагается увольнять за нарушение коммерческой тайны и отстранять от работы не привитых. А работодатели просят разрешить тестировать своих работников, проверять их уровень профессионализма и увольнять тех, кто не подходит, увольнять за правонарушения.

Если законопроект примут, работодатели получат больше оснований для увольнения. Помимо уже привычных прогулов, работы в нетрезвом виде или кражи, появятся и новые нормы. Например, увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в документе указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.

OBOZREVATEL попросил руководителя экспертно-аналитического центра кадрового портала HeadHunter Юлии Дрожжину прокомментировать самые спорные пункты предлагаемых в новом Трудовом кодексе.

Оставить 24-дневный отпуск и добавить "дни пухового одеяла"

Вообще положение об увеличении отпуска, немного неоднозначное. С одной стороны, мировая практика диктует нам условия для увеличения количества дней отпуска, так как за рубежом значительно больше сроки, и нам часто говорят, что работники после отпуска более производительны и разное другое.

Но есть момент в том, что нужно учитывать наше состояние экономики, насколько целесообразно увеличивать отпуск в наших реалиях.

С другой стороны, согласно нашим опросам, очень мало людей используют 100% отпуска, то есть даже те 24 дня они не отдыхают, и вряд ли они используют 28 дней. Особенно это касается тех работников, чей заработок привязан к выполнению определенных норм или планов.

Если говорить об оптимальном варианте, да, должно быть не менее 5 рабочих дней, помимо отпуска, так называемого "дня пухового одеяла". Это когда работник может взять себе выходной без предоставления больничного листа.

Ведь действительно существует эмоциональное выгорание, и никакой врач не поставит вам по этому поводу диагноз и не предоставит больничный. Но это проблема современности, и с этим надо считаться.

Следовательно, должны быть больничные по физическому состоянием, вот эти "дни пухового одеяла" и отпуск, который нужно сохранить 24-дневным при условии выполнения предыдущих пунктов.

Условия проведения забастовки надо четко прописывать

Должна быть прописана процедура согласования забастовки. Подается жалоба в определенные инстанции – Гоструда и профсоюз, где доказывается причина забастовки. Если это было сделано, и причина зафиксирована, то работодатель не имеет права увольнять людей. Особенно, если это касается, или невыполнения обязанностей работодателя, или невыполнения положений об охране здоровья и безопасности труда.

Мне не очень верится, что наши работники выйдут бастовать просто так. И поэтому, если эта норма не будет прописана, это будет на пользу работодателя, который просто не будет выполнять свои обязанности.

Аттестация может стать пространством для злоупотребления со стороны работодателя

Теоретически, это нормальная норма. Возможна ситуация, когда человек не отвечает занимаемой должности. В действующем Трудовом кодексе есть пункт о возможности увольнения человека, если он не соответствует занимаемой должности, но по факту это практически невозможно доказать.

Аттестация позволяет увольнение сотрудника, если он не соответствует занимаемой должности. Однако должен быть четко регламентирован срок проведения аттестации и сколько раз в год ее можно проводить. Вопросы и форма аттестации должны согласовываться или с профсоюзом, или со службой Гоструда, чтобы третья незаинтересованная сторона могла проверить насколько вопросы отвечают той сфере, которой занимается работник, и вообще логике этих вопросов.

В противном случае, это может стать пространством злоупотребления со стороны работодателя. Ведь при "надобности" рабочего могут отправлять на аттестацию хоть каждую неделю и задавать такие вопросы, которые не будут касаться обязанностей работника или не входящих в зону его компетенции. Или в принципе поставлены таким образом, что на них будет трудно дать ответ.

Все слои населения должны быть одинаково защищены

В мировой практике, увольнение беременных женщин - это нормальное явление. Но нельзя сказать, что они менее социально защищены, просто беременные женщины и женщины с детьми имеют абсолютно равные права для трудоустройства наравне с другими.

Опять же, беременные женщины и женщины с маленькими детьми не является плохими работниками, а возможно даже лучшими, потому что они более мотивированы лучше работать, чтобы обеспечить лучшую жизнь себе и своему ребенку.

Конечно, есть такие моменты, когда женщины, уже намереваясь забеременеть, намеренно устраиваются на работу, чтобы просто потом получить декретные выплаты. Да, возможно это связано с такими прецедентами, и работодатели, стыкаясь с таким опытом, хотят себя защитить.

Но это противоречит мировой практике, где все слои населения должны быть одинаково защищены.

К сожалению, в нашем обществе еще очень много дискриминационных норм, с которыми теоретически борются, но на практике никак не выполняются. С этим нужно бороться, как на законодательном, так и на образовательном уровне.

Тут дело в менталитете, здесь нужно делать более масштабную кампанию не насаждая императивными нормами эти обязанности, а создавая прецеденты того, что это нормальная практика, когда на работу берут беременных, и за ними закрепляется место, и берут женщин с маленькими детьми и прочее.

Почему КЗоТ нужно менять

Основная причина – он был принят во времена Советского Союза, еще в далеком 1971 году. С тех пор сам документ регулярно обновляли. От его изначальной редакции осталось разве что название. Также уже независимая Украина ратифицировала ряд документов, в частности и Конвенцию Международной организации труда.

Там регулярно мониторят процессы, связанные с правилами и условиями работы. Очевидно, что за 45 лет многое поменялось.

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