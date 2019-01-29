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/Новости экономики

Сколько денег прислали заробитчане в Украину: озвучена внушительная сумма

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В Украину в 2018 году поступило более 70 миллионов евро от трудовых мигрантов из разных стран.

Сумма была подсчитана исходя из официально оформленных транзакций на одном из сервисов денежных переводов, передает "Аргументы и факты".

В компании отмечают, что Украина в данный момент может называться самым быстрорастущим рынком денежных переводов. Всего за год было зафиксировано 350 тыс. денежных переводов суммами по 20 евро в среднем.

Штаб-квартира TransferGo находится в Лондоне и охватывает своими услугами, кроме азиатского рынка и США, 47 стран Европы. У компании заключены соглашения на постоянное обслуживание со 110 тысячами украинских граждан, работающих в ЕС.

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Сколько денег прислали заробитчане в Украину: озвучена внушительная сумма

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Международная организация по миграции подсчитала, что сумма заграничных денежных переводов в Украину в 2017 году составила 12,1 млрд долларов.

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Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
Теги
заробитчанеУкраинабумажные деньги
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Проходил мимо
Проходил мимо
У Минфина слюнки текут, надо же такие громадные деньги и мимо них проходят. Надо что то делать)
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно уезжает около 100 тыс. рабов." Сухс 2 раза
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Крым Андрей
Крым Андрей
Пэрэмога, ёпта... СУГС!
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