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"Трудно снижать": у Зеленского рассказали, что будет с тарифами в Украине

4.2т Читать материал на украинском

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в Украине тарифы на что-то могут снижаться, а на что-то – повышаться.

"Мы понимаем, что когда есть инфляция, то трудно просто снижать тарифы. Но, понимая остроту этой проблемы, решать ее нужно как раз через увеличение доходов украинцев", – сообщил Герус в интервью "РБК-Украина".

По его словам, для этого нужен рост экономики, наполнение бюджета, а это возможно благодаря новым масштабным инвестициям.

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"Я думаю, если на следующей неделе не будет снижения тарифов, но через год экономика начнет расти темпами свыше 6%, а не 2,8%, как сейчас, то общество это почувствует и очень позитивно оценит. Ибо это означает, что будут расти доходы и благосостояние украинцев", – заявил Герус.

Представитель президента в Кабинете министров также затронул вопрос тарифа на тепло, подчеркнув, что не может давать точных прогнозов.

"При сегодняшней цене газа оснований для повышения тарифов на тепло нет. В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов", – резюмировал Герус.

Представитель президента заявил, что в Украине тарифы на что-то могут снижаться, а на что-то – повышаться

Представитель президента заявил, что в Украине тарифы на что-то могут снижаться, а на что-то – повышаться

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение стоимости газа в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

15 июля "Нафтогаз" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 4905,67 гривни за тысячу кубометров. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшилась на 648 гривен, или на 11,7%.

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Персоны
Андрей Герус Владимир Зеленский
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Копейки все стоить будет,а зряплата как в Европе,только надо еще на один срок выбрать слуг...этот не в счет.
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Махно Володимир
Махно Володимир
27% это и так знали. потому что многие из этих процентов, люди образованные..экономисты..бизнесмены...думающие люди. а вот 73% это зрители шоу. они купили билеты так сказать на шоу..цирк. теперь наслаждаются представлением.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кароче,выбрали и отвалили.
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