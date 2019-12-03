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3 декабря • обновлено в 21:40
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Трубу "сдал" соратник Офиса Президента: вскрылись неожиданные детали скандала в ГБР

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Советник уволенного главы ГБР Романа Трубы Игорь Щербина попался на взятке из-за жалобы соратника замглавы Офиса Президента Сергея Трофимова. Как оказалось, именно приближенный к Офису предприниматель пожаловался на коррупцию в правоохранительном органе.

В распоряжение OBOZREVATEL попало постановление суда об обыске в квартире Щербины. Как оказалось, взятку в $150 тысяч он требовал у гендиректора Edelburg Development Сергея Кучера. Бизнесмен известен своими тесными контактами с Сергеем Трофимовым, а теперь и честной гражданской позицией. Он не стал принимать участие в коррупции, а пошел в НАБУ.

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Важно отметить, что еще несколько дней назад вкладчики корпорации "Укрбуд" выходили на пикеты после новости о том, что Кучер по рекомендации из Офиса президента возглавит предприятие. Тогда митингующие возмутились работой Кучера в качестве главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и его контактами с Максимом Микитасем.

Однако, теперь же понятно, что Сергей Кучер – честный предприниматель, который не готов давать взятки и, как советовал Зеленский, всегда держит рядом "горячий номер" НАБУ.

Трубу "сдал" соратник Офиса президента: вскрылись детали скандала в ГБР

"Во время встречи Щербины И.В и представителя девелоперской компании Edelburg Development Кучера С. обсуждался вопрос относительно действий следователей Государственного бюро расследований и прокурору ГПУ относительно уголовного дела", – говорится в постановлении суда.

Коррупционный скандал вокруг Трубы стал поводом для его увольнения и перезапуска ведомства.

Краткая справка:

Сергей Кучер – гендиректор Edelburg Development, известный застройщик и бывший глава ГАСИ. Согласно многочисленных публикациях в СМИ – приближен к замглавы Офиса президента Сергею Трофимову.

Игорь Щербина – экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014–2015 годах. Труба был его замом в управлении прокуратуры. По информации СМИ, нынешний глава Госбюро расследований является кумом Щербины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
скандалы
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