Тройная накрутка: Ляшко резко раскритиковал высокие тарифы на газ для украинцев

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что стоимость газа для населения, установленная властями под диктовку Международного валютного фонда, уже стала дороже его импорта.

"И это при том, что 60%+ реализованного газа в Украине – это собственная добыча", – написал он в Facebook.

"Нафтогаз" впаривает украинцам газ с тройной накруткой по 8,55 грн/м3 (а в мае вообще хочет продавать по 9,85 грн/м3) и называет это "рыночной ценой"!" – добавил Ляшко.

Facebook Олег Ляшко

При этом, по его словам, "Нафтогаз" уже по другой "рыночной цене" (стоимость импорта + накрутки) продает газ для всех других потребителей, кроме населения, почти на полторы гривни дешевле – по 7,19 грн/м3.

"Вот очередной результат бездарных реформ правительства... В отличие от других кандидатов в президенты я имею четкий план развития страны и преодоления тарифного геноцида", – резюмировал лидер Радикальной партии.

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