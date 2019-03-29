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Тройная накрутка: Ляшко резко раскритиковал высокие тарифы на газ для украинцев

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что стоимость газа для населения, установленная властями под диктовку Международного валютного фонда, уже стала дороже его импорта.

"И это при том, что 60%+ реализованного газа в Украине – это собственная добыча", – написал он в Facebook.

"Нафтогаз" впаривает украинцам газ с тройной накруткой по 8,55 грн/м3 (а в мае вообще хочет продавать по 9,85 грн/м3) и называет это "рыночной ценой"!" – добавил Ляшко.

Тройная накрутка: Ляшко резко раскритиковал высокие тарифы на газ для украинцев

Facebook Олег Ляшко

При этом, по его словам, "Нафтогаз" уже по другой "рыночной цене" (стоимость импорта + накрутки) продает газ для всех других потребителей, кроме населения, почти на полторы гривни дешевле – по 7,19 грн/м3.

"Вот очередной результат бездарных реформ правительства... В отличие от других кандидатов в президенты я имею четкий план развития страны и преодоления тарифного геноцида", – резюмировал лидер Радикальной партии.

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