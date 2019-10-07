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7 октября • обновлено в 14:11
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Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году

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Курс доллара в проекте государственного бюджета на 2020 год прописан на уровне 28,2 грн/доллар, однако финансовые аналитики считают, что реальный курс будет отличаться от бюджетного.

Базовый прогноз такой: средний курс – 26-27 грн/доллар, на конец года – 26,5 грн/доллар, сообщил аналитик Андрей Шевчишин, передает "Сегодня".

По его словам, прописанных в бюджете 29 грн/доллар может достичь только при пессимистическом сценарии.

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"Прогнозы по гривне продолжают улучшаться. Заявленные реформы, запуск рынка земли, большая приватизация, возобновление сотрудничества с МВФ и либерализация рынка капитала позволяют рассчитывать на значительный приток инвестиций. Но негативный торговый баланс, дефицит бюджетных поступлений относительно плановых показателей указывают на перспективу ослабления гривни", – заявил Шевчишин.

Аналитик отметил, что оптимистический прогноз: 24-25,5 грн/доллар, а на конец года – 25 грн/доллар.

Ключевой предпосылкой выступает активный приток инвестиций и сохранение благоприятных внешних торговых условий, отчего предложение валюты постоянно опережает спрос.

Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году

При этом пессимистический прогноз: 27-29 грн/доллар, на конец года – 29 грн/доллар.

Ключевыми факторами выступают сокращение притока средств и падение цен на мировых сырьевых рынках.

Однако, по словам эксперта, базовый прогноз по стоимости гривни является самым вероятным.

Финансовые аналитики считают, что реальный курс будет отличаться от бюджетного

Финансовые аналитики считают, что реальный курс будет отличаться от бюджетного

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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