Против Абрамовича могут ввести санкции ЕС – СМИ
Российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов и Игорь Шувалов могут попасть в санкционный список Евросоюза из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Запрет на въезд в ЕС непременно по ним ударит", — пишет издание. Отмечается, что эти олигархи регулярно бывают в странах Евросоюза и владеют недвижимостью в Германии и Австрии.
Издание напомнило слова Навального, что санкции против "столпов власти" являются признаком того, что Запад серьезно настроен "замедлить деятельность путинской элиты".
53-летний Абрамович считается 13-м по богатству человеком в Великобритании с состоянием около 9 миллиардов фунтов. Помимо клуба "Челси", ему принадлежат не менее трех домов в Лондоне.
Считается, что Абрамович владеет:
свыше 31% голосующих акций металлургического холдинга Evraz – через кипрский офшор Lanebrook limited;
6% "Норильского никеля" – через кипрский Crispian Investments;
24% "Первого канала" через ООО "ОРТ-КБ";
месторождениями молибдена, меди, золота и серебра на Чукотке – Горнодобывающая компания "Баимское" (месторождение Песчанка, куплено в 2008 г. за 1 млрд руб.), месторождения Двойное и Водороздельное, компания Highland Gold Mining;
"Челси" – через британскую фирму Fordstam Limited.
Участвует в нескольких девелоперских проектах в России. По данным СМИ, Абрамовичу принадлежит яхта Eclipse. Также владеет яхтами Luna и Sussoro, самолетом Boeing 767 (регистрационный номер – P4-MES).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексей Навальный был отравлен 20 августа, ему стало плохо в самолете.
Впоследствии оппозиционер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Реакцией Дональда Трампа на отравление Навального может быть введение санкций против ответственных лиц с помощью закона Магнитского или закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.
Европейские страны отреагировали на доказательства, обнародованные немецким правительством о том, что Навального могли отравить веществом из группы "Новичок". Лидеры стран осудили то, что произошло с политиком, и пообещали привлечь виновных к ответственности.