Против Абрамовича могут ввести санкции ЕС – СМИ

Российские олигархи Роман Абрамович, Алишер Усманов и Игорь Шувалов могут попасть в санкционный список Евросоюза из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Запрет на въезд в ЕС непременно по ним ударит", — пишет издание. Отмечается, что эти олигархи регулярно бывают в странах Евросоюза и владеют недвижимостью в Германии и Австрии.

Издание напомнило слова Навального, что санкции против "столпов власти" являются признаком того, что Запад серьезно настроен "замедлить деятельность путинской элиты".

53-летний Абрамович считается 13-м по богатству человеком в Великобритании с состоянием около 9 миллиардов фунтов. Помимо клуба "Челси", ему принадлежат не менее трех домов в Лондоне.

Считается, что Абрамович владеет:

свыше 31% голосующих акций металлургического холдинга Evraz – через кипрский офшор Lanebrook limited;

6% "Норильского никеля" – через кипрский Crispian Investments;

24% "Первого канала" через ООО "ОРТ-КБ";

месторождениями молибдена, меди, золота и серебра на Чукотке – Горнодобывающая компания "Баимское" (месторождение Песчанка, куплено в 2008 г. за 1 млрд руб.), месторождения Двойное и Водороздельное, компания Highland Gold Mining;

"Челси" – через британскую фирму Fordstam Limited.

Участвует в нескольких девелоперских проектах в России. По данным СМИ, Абрамовичу принадлежит яхта Eclipse. Также владеет яхтами Luna и Sussoro, самолетом Boeing 767 (регистрационный номер – P4-MES).

Как сообщал OBOZREVATEL: