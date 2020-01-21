Три месяца без зарплаты: шахтеры объявили голодовку во Львовской ОГА

Во вторник, 21 января, в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.

Горняки заявили о начале голодовки, сообщает ТСН. Представители профсоюзов провели более 4 часов в кабинете заместителя председателя ЛОГА и отказывались его покидать, пока им не перечислят по крайней мере месячный фонд зарплаты – 150 млн грн.

Около 20:30 к ним пришел заместитель председателя облгосадминистрации Василий Лозинский, который заверил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Алексеем Гончаруком. По его словам, во время разговора было решено перечислить первых 10 млн грн утром 22 января.

Шахтеры объявили голодовку во Львовской ОГА ТСН

Лозинский призвал представителей профсоюзов поехать домой, но шахтеры приняли решение сидеть до утра, пока не будет осуществлена ​​выплата денег. В ОГА сообщили, что людей не будут выгонять.

Отмечается, что общая задолженность перед ГП "Львовуголь" (это шесть шахт и восемь тысяч работников) составляет 317 млн гривен. Шахты предприятия при этом работают в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривень для выплаты зарплаты шахтерам.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram