Третьякова отреагировала на скандал с детьми "низкого качества": украинцы дали оценку

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова публично отреагировала на обвинения в некорректности после ее слов о детях "низкого качества".

Нардеп на своей странице в Facebook опубликовала полную версию ролика, который вызвал резонанс в сети.

"Первоисточник", – коротко подписала видео Третьякова.

OBOZREVATEL прослушал запись и установил, что 2-х минутный спич нардепа действительно присутствует на видео. (Смотреть ролик нужно с 50-й минуты).

"Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то", – сказала Третьякова.

OBOZREVATEL обратился к нардепу за комментарием, но, к сожалению, ответа не получил.

Украинцы оставили более 100 комментариев под записью. Нашлись те, кто жестко осудил Третьякову за такие слова и те, кто стал защищать главу комитета Рады.

OBOZREVATEL приводит некоторые комментарии. Стилистика и пунктуация авторов сохранены.

"Галя, ничего не бойся! Ты все грамотно и правильно сказала. Согласна на все 100%!!!! Собака лает – караван идёт! Мы с тобой! Мы – это налогоплательщики Украины!!!!! Ты выразила НАШЕ мнение, как НАШ депутат. И нам НЕ безразлично кому уходят НАШИ деньги".

"Я б предложил стерилизовать бОльшую часть фракции "Слуга народа", но, уже, к сожалению, поздно – размножились".

"Конечно, само выражение "некачественные дети" жесткое, режет ухо и недопустимо для публичного человека, народного депутата. Но по сумме вопрос, факт, что в Украине есть множество малообеспеченных алкашей которые рожают детей ради материальной помощи кто-то оспорит? Или скажете это неправда? Просто об этом никто не говорит открыто. Знаю Галину около 10 лет, она всегда была прямой, двери в высказываниях, но она как раз, как мне кажется, одна из немногих там среди этого зеленого... которая пытается что-то изменить".

"Галина Николаевна, пересмотрела эфир, хотела сама разобраться и посмотреть, что вы там на самом деле сказали. Вас хейтят не случайно, потому что вы не подбираете слова и, если честно, это пахнет фашизмом. Я пересмотрела весь эфир, потому что надеялась, что это фейк или ваши слова вырвали из контекста. К сожалению, это не так. Я в свое время много чего у вас научилась и мне жаль, что вы не понимаете что произошло. Но это на самом деле очень похоже на рекомендацию бабушки вашего коллеги продать собаку".

"Все правильно сказали".

"Люди, отключите эмоции и включите ГОЛОВУ!!! Ну ведь правильно говорит! Только так и принимаются правильные решения – хочешь иметь более качественную жизнь и более высокий уровень образования и осознанности людей – нужно дать больше возможностей и больше денег. Галина Третьякова, поддерживаю!!!".

Реакция украинцев на публикацию Третьяковой Facebook Галины Третьяковой

Реакция украинцев на публикацию Третьяковой Facebook Галины Третьяковой

Реакция украинцев на публикацию Третьяковой Facebook Галины Третьяковой

Реакция украинцев на публикацию Третьяковой Facebook Галины Третьяковой

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Из-за этого постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась к Верховной Раде с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".