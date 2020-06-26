Третьякова о реакции Зеленского на скандал с ней: он сказал, что я "торпеда". Видео
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что президент Владимир Зеленский опасается влияния на рейтинг партии из-за ее слов о детях "низкого качества".
В эфире "Апостроф TV" глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметила, что общалась по этому поводу с коллегами по фракции, главами комитетов и в Офисе президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов – 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из видео вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого", – подчеркнула Третьякова.
Нардеп также добавила: "Он сказал, что я торпеда, и конечно что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы".
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 июня в сети всплыло скандальное видео Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".
Из-за этого постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась к Верховной Раде с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".
Известные блогеры резко отреагировали на заявление Третьяковой. От нее требуют вернуть депутатский мандат. Скандал прокомментировали и во фракции "Слуга народа".
Сама Третьякова извинилась за неправильно подобранные слова и заявила, что не собирается уходить с должности.