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Третья попытка: Россия снова пошла на поклон Дании из-за газопровода Путина

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Компания Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство газопровода в обход Украины "Северный поток—2" по третьему маршруту.

Как сообщает "РИА Новости", новый маршрут пройдет в исключительной экономической зоне, южнее датского острова Борнхольм.

"Заявка подается в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года. Эта территория в ИЭЗ ранее была спорной между Данией и Польшей, поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Договоренность между двумя странами теперь достигнута, но еще не ратифицирована Польшей", — отмечается в заявлении.

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Третья попытка: Россия снова пошла на поклон Дании из-за газопровода Путина

Российская газета

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки.

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2Россия
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Печально бандеры, сосать сушку?)))
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