Занимательная арифметика

Совокупная мощность "Северного потока-2" оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

Средняя стоимость российского газа на экспорт Газпромом - $190 за 1000 кубометров.

Треть российского бюджета идет на подготовку будущей войны в Европе.

Один дивизион самого современного зенитно-ракетного комплекса СС-400 стоит $600 млн.

Один дивизион - это 10 транспортно-пусковых установок.

Одна установка - 16 ракет (4 контейнера по 4 ракеты в каждом).

Новости Путін не бажає жодних компромісів

Сколько раз необходимо написать фразу "Спасибо, фрау Меркель", если ее писать на каждой ракете через пять лет их производства к 2024 году?

Варианты ответа: 100, 400, 1000, 4000

И названия для двух комплексов уже есть: "Херр Шредер" и "Фрау Меркель".