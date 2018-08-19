Занимательная арифметика
Совокупная мощность "Северного потока-2" оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.
Средняя стоимость российского газа на экспорт Газпромом - $190 за 1000 кубометров.
Треть российского бюджета идет на подготовку будущей войны в Европе.
Один дивизион самого современного зенитно-ракетного комплекса СС-400 стоит $600 млн.
Один дивизион - это 10 транспортно-пусковых установок.
Одна установка - 16 ракет (4 контейнера по 4 ракеты в каждом).
Сколько раз необходимо написать фразу "Спасибо, фрау Меркель", если ее писать на каждой ракете через пять лет их производства к 2024 году?
Варианты ответа: 100, 400, 1000, 4000
И названия для двух комплексов уже есть: "Херр Шредер" и "Фрау Меркель".
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