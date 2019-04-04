В Киеве треть субсидиантов провалила монетизацию: им пригрозили забрать помощь

В Киеве только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались за потребление воды за февраль.

Об этом сообщил "Киевводоканал" на своем сайте. В компании напомнили, что начисленная в денежном виде субсидия должна быть использована, в первую очередь, для оплаты коммунальных услуг.

Также в КП подчеркнули, что в случае неуплаты полученных услуг в течение двух месяцев департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации прекратит предоставление субсидии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с окончанием отопительного сезона значительно сократится количество получателей субсидий. В частности, в группу риска попали пенсионеры, которые получали президентские монетизированные субсидии.

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий.

Кабинет министров с 1 января запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный запустили с 1 марта.

Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

При этом для того, чтобы остаться без помощи, достаточно иметь задолженность по коммуналке в размере от 340 грн как минимум за один месяц.

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