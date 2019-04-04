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В Киеве треть субсидиантов провалила монетизацию: им пригрозили забрать помощь

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В Киеве только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались за потребление воды за февраль.

Об этом сообщил "Киевводоканал" на своем сайте. В компании напомнили, что начисленная в денежном виде субсидия должна быть использована, в первую очередь, для оплаты коммунальных услуг.

Также в КП подчеркнули, что в случае неуплаты полученных услуг в течение двух месяцев департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации прекратит предоставление субсидии.

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В Киеве треть субсидиантов провалила монетизацию: им пригрозили забрать помощь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с окончанием отопительного сезона значительно сократится количество получателей субсидий. В частности, в группу риска попали пенсионеры, которые получали президентские монетизированные субсидии.

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Тема
Монетизация субсидий
Место
УкраинаКиев
Теги
субсидииУкраинаКиев
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