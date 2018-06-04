"Укргазбанк" пытается вернуть миллионный долг: появились скандальные подробности

Государственный "Укргазбанк" в суде пытается вернуть залоговое имущество "Международного центра торговли". Компания взяла кредит под залог, который после перепродала связанной со своим руководителем фирме.

В ноябре прошлого года представители "Укргазбанка" подали заявление о совершении преступления руководителем "Международного центра торговли" Олегом Яремчуком. Как заявляют в государственном банке, тот по заниженным ценам продал имущество, которое находилось в залоге – краны. На данный момент в деле разбирается Хозяйственный суд Киева, сообщает 5.ua.

"Укргазбанк" и "Международный центр торговли" оформили семь кредитов на общую сумму 128 млн грн, более $3 млн та 95 тыс. евро еще в 2007-2008 годах. Основным бенефициаром должника является Олег Яремчук, который на момент получения кредита был связан с уже бывшем замом главы правления банка Омельяненком. Последнему уже вручили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УКУ (растраты должностными лицами средств в особо крупных размерах, действия, совершенные с целью прикрытия незаконной деятельности).

В прошлом году банк обратился в суд с просьбой отстранить Олега Яремчука от занимаемой должности и назначить арбитражного управляющего, который сможет защитить залоговое имущество. Речь идет о башенных кранах Potain, грузовиках и т.д. на общую сумму 104 млн грн.

В 2013-м краны продали на запчасти по заниженной стоимости. Причем достались они компании "Подъемные машины", среди основателей которой тот же Олег Яремчук. "Укргазбанк" на данный момент пытается вернуть залоговое имущество, которое по мнению банка было незаконно продано.

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