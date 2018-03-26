Украина придумала, как заставить "Газпром" заплатить $2,6 млрд

Министерство юстиции Украины разработало план, который поможет взыскать с российского газового монополиста "Газпрома" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Что касается активов на территории других стран, у нас уже есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника... Что касается решения арбитража, весь пафос "Газпрома", что они не будут выполнять решение суда, это полная чушь. Потому что такого рода решения выполняются на основании соответствующего международного договора по всему миру", – заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "Прямий".

По его словам, решение Стокгольмского арбитража – не последний процесс, в котором Украина будет выигрывать у России.

"У "Газпрома" очень много активов, и мы о них знаем, мы их идентифицировали... Нам известно, в каких странах есть наибольшее количество активов. Они более чем покрывают долг, который есть у "Газпрома" перед "Нафтогазом". Процесс выполнения такого решения достаточно простой и четкий", – отметил Петренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

Как сообщал "Обозреватель", 5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Позднее в "Нафтогазе" подтвердили, что получили извещение от "Газпрома".