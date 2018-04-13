СНБО применит к России новые санкции: названы сроки

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен рассмотреть вопрос применения санкций против России, аналогичных тем, о которых заявили США.

Соответствующее решение будет принято в период с 16 по 20 апреля, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, выступая на XI Киевском форуме по безопасности 13 апреля, пишет "Зеркало недели".

"По поручению президента на следующей неделе состоится заседание СНБО, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли США и другие, европейские, страны", — сказал Турчинов.

Как сообщал "Обозреватель", 6 апреля Минфин США внес в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.