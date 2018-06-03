Опасно для жизни: из-за проекта России Балтика оказалась на грани катастрофы

После начала строительства "Северного потока-2" на побережье Грайсвальда (Германия) были обнаружены десятки килограммов комков пластичной смазки. Это опасно как для природы, так и для живых организмов, в том числе и для людей.

Об этом сообщает 24tv.

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"Ответственные органы власти уверены, что именно "Северный поток-2" вызвал заражение. Все экоспециалисты находятся в гавани для дальнейшей экспертизы", - заявили в немецком Союзе охраны природы и биоразнообразия.

Они уже более года борются против строительства трубопровода. Прежде всего, как и коллеги из Финляндии, подали в суд на несоблюдение независимой процедуры выдачи разрешения на строительство. Эксперты утверждают, что первоначальные данные экологической экспертизы взяли на основе устаревших исследований. Кроме того, чтобы проложить газопровод длиной в 80,5 километров, строители должны очистить все на этом пути взрывными работами.

Химические вещества могут попасть с мула донных отложений в открытое море. А дальше по пищевой цепочке может добраться до рыбы, к треске, например, которую там вылавливают, и непосредственно к людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США планирует ввести санкции против энергокомпаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве трубопровода "Северный поток-2".