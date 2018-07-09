"Ничего придумать не могут!" Россияне попались на краже украинского логотипа

Владелец Львовской мастерской шоколада Андрей Худо намерен подать в суд на Московскую шоколадную фабрику, которая, по всей видимости, украла логотип его кафе.

О своих намерениях он заявил в Facebook. "Есть вопрос - есть "Московская шоколадная фабрика" с таким логотипом в Москве на ул. Нижняя Красносельская, д. 5? Ключевой вопрос - реально ли у нас сКРЫМздили логотип Львовской мастерской шоколада?" - спросил он.

Подтверждение Худо получил в комментариях. На официальном сайте можно увидеть очень похожий логотип. При этом ассортимент также особо не отличается.

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"Ничего сами придумать не могут", - пишут пользователи.

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