Корпорация КРТ – ведущий национальный производитель рельсовых скреплений для верхнего строения железнодорожного пути типа КПП-5.

С начала 2000-х годов эти скрепления поставляются на "Укрзализныцю".

С тех пор мы, как производители, не стоим на месте, вкладывая огромные ресурсы в модернизацию нашей продукции, которая с 2003 года претерпела значительные усовершенствования и сейчас имеет беспрецедентные характеристики как по ресурсу надежности, так и сфере применения – более 60 млн т. брутто км.

Данное мое публичное проявление вызвано как реакция на беспрецедентное вмешательство отдельными сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины и откровенное лоббирование им интересов иного предприятия, которое называет себя конкурентом Корпорации КРТ.

Речь идет о скандальной фирме ООО АО "Механика", которая, как производитель рельсовых скреплений другого вида (КПП-1), вот уже несколько лет пытается навязать "Укрзализныци" свою технически и морально устаревшую продукцию, которая не отвечает достигнутому техническому уровню современных скреплений, имеет худшие характеристики, по ресурсу работоспособности и по ряду других показателей, и именно по этой причине при проведении открытых тендеров предложение ООО АО "Механика" всякий раз отклоняется как не соответствующее требованиям "Укрзализныци".

Напомню, что в 2013 году, когда покровительство над ООО АО Механика взял О. Янукович через посредничество его фирмы ООО "Евроинвестстрой", была предпринята попытка поставить на Укрзализныцю скрепления производства АО Механика, однако контракты более чем на 200 млн. грн. так и не были выполнены, так как по иску Генеральной прокуратуры Украины они были признаны недействительными, а результаты торгов неправомерными из-за несоответствия скреплений КПП-1 техническим требованиям. По этому факту даже возбуждено уголовное дело, которое до сих пор расследуется.

Далее, начиная с 2014 года ООО АО "Механика" постоянно принимала участие в торгах и пыталась оспорить абсолютно все, что можно оспорить в процессе проведения процедуры закупки: условия документации, которые ей были не удобны, так как ими не выполнимы, технические требования к продукции (на понижении которых они настаивали) и т.д и т.п.

Все эти требования рассматривались Антимонопольным комитетом Украины и ни разу не установлено наличие дискриминационных, антиконкурентных действий в лице заказчика "Укрзализныци" – все жалобы "Механики" оставлены без удовлетворения.

Дальше они подавали на нас и "Укрзализныцю" в суд и также проигрывали, потому что закон не на их стороне.

Да, самое главное забыл сказать, обязательным сопровождением этой "конкурентной" борьбы "Механики" было написание всевозможных обращений в Министерство инфраструктуры, чтобы повлияли (Директор ООО АО "Механики" В. Руденко с целью лоббирования своих интересов даже входил в Общественный Совет при Мининфраструктуры), руководству "Укрзализныци", народным депутатам, во все имеющиеся правоохранительные органы, организовывали медиа атаки и т.д и т.п.

Но события последних дней откровенно нас шокировали, такого не было даже во времена Януковича, но обо всем по порядку.

Итак, в лоббисты ООО АО "Механики" записались не кто иной, как представители НАБУ, которые используя свои властные полномочия, откровенно незаконными и полузаконными способами, стараются уничтожить наше предприятие и лишить возможности производить и поставлять скрепления на "Укрзализныцю".

Все началось в 2016, когда по заявлению "Механики" НАБУ возбудило уголовное преследование № 5201600000000089 якобы в связи с нарушениями законодательства при проведении процедуры закупки скреплений, и по результатам которой победителем признан дилер Корпорации КРТ – ООО “Експозиция”, а ООО АО "Механика" отклонена из-за несоответствия требованиям документации.

Забегая наперед скажу, что "Механика" подделывала документы, изменяла показатели характеристик своих скреплений, что не было подтверждено соответствующими испытаниями на "Укрзализныци" (которые, кстати, в обязательном порядке проходила Корпорация КРТ, всякий раз усовершенствуя свое скрепление и подтверждая заявленные технические показатели своего скрепления), что и стало причиной открытия уголовного производства по подделке документом.

Таких производств по факту подделки открыто в отношении "Механики" не одно № 12015100000000538 и свежее № 12118100090002022 вот 02.02.18 по статье 358 УК и НАБУ это прекрасно известно.

Но вернемся к сути, несмотря на очевидное отсутствие состава преступления, НАБУ вот уже третий год пытается найти причины и способы избавиться от Корпорации КРТ и проложить путь на УЗ – компании конкуренту, у которой нет ни производства, ни технической документации на продукцию, ни самой продукции, которая бы соответствовала требования "Укрзализныци".

В этом стремлении НАБУ проводит экспертизы наших скреплений в подконтрольной ООО АО "Механики" лаборатории НВЦ "Надийнисть", которую возглавляет сын бизнес-партнера учредителя "Механики" и которая не имеет права и возможности проводить такие исследования, так как у нее отсутствует свидетельство аккредитации, выданное Национальным Агентством Аккредитации Украины и НАБУ об этом известно.

При этом на официальные обращения предоставить нам эти результаты НАБУ отвечает отказом, тогда как у "Механики" они конечно есть и она с удовольствием вещает о них через СМИ , которые традиционно сопровождают травлю Корпорации КРТ.

Следует сказать, что со стороны "Укрзализныци", которая годами закупает наши скрепления, нет ни единой претензии по их качеству. Более того, за последние 2 года мы значительно улучшили их показатели, что было и предметом годичных испытаний, которые контролировала "Укрзализныця", а потом предметом широкого научно-технического обсуждения на Научном совете в УЗ, с привлечением всех отраслевых институтов и мы не остановимся на достигнутом.

Все эти документы также были изъяты НАБУ в рамках расследуемого дела, но видимо факты, которые не укладываются в навязываемую версию надуманного преступления, просто не принимаются ко вниманию.

И вот теперь нам стало понятно по какой причине, оказывается отдельные сотрудники НАБУ являются бизнес-партнерами ООО АО "Механики" и любой ценой (а возможности у них есть) пытаются лоббировать их продукцию, вопреки решениям судов, Антимонопольного комитета, нормативной документации, решениям самой "Укрзализныци" да и просто здравому смыслу.

При этом они не обращают внимания на низкое качество КПП-1 (этому есть масса официальных подтверждений), отсутствие технических условий; отсутствия производственных мощностей, отсутствия результатов испытаний, обязательных для всех других производителей железнодорожной продукции и просто мошенническому поведению должностных лиц "Механики".

И вот к каким методам прибегает НАБУ в сотрудничестве с "Механикой".

В то время, когда проходит очередной тендер на закупку рельсовых скреплений (UA-2018-02-09-000454-b, UA-2018-02-09-000411-b ), в котором так же принимает участие ООО АО "Механика" и безуспешно пытается создать себе комфортные условия и убрать из тендерной документации невыполнимые для них требования, на прием к Главе правления УЗ заместитель начальника подразделения - старший детектив Главного подразделения детективов НАБУ Александр Рыковцев приводит директора ООО АО "Механики" В. Руденко с целью решить вопрос о возможности поставки продукции АО "Механика" для УЗ.

Проведение совещания было поручено члену правления И. Пашкевичу, который будучи поляком и руководствуясь европейскими правилами ведения переговоров, даже составил ПРОТОКОЛ этого совещания, достоверность которого не вызывает сомнений

Таким образом в "Укрзализныци" создана рабочая группа, которой поручено изучить вопрос закупки скреплений КПП-1 производства ООО АО "Механики" и до 06.04.18 дать свои предложения.

Интересно, читал ли кто-то из участников совещания Закон Украины "О публичных закупках", который прямо запрещает проведение каких бы то ни было переговоров во время процедуры и четко предусматривает порядок недискриминационного, открытого и публичного процесса определения победителя торгов и заключения договора.

Это ли не откровенное незаконное вмешательство в результаты тендера и работу "Укрзализныци"!? Тем более, что этот протокол был тут же направлен руководителю Филиала ЦЗВ, который осуществляет закупку "для руководства в работе", а им перенаправлен председателю тендерного комитета! Это что?- решение вопроса о победителе торгов? Это можно только так понимать.

Какая норма закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предоставляет им такую возможность?! – Конвенция ООН по борьбе з коррупцией? А может быть Закон Украины "Про запобігання коррупции”, в котором речь идет в том числе о конфликте интересов...

Но дальше - больше.

20 марта НАБУ пишет на "Укрзализныцю" очередное ценное указание, в котором ставит вопрос о необходимости исключения из тендерной документации торгов UA-2018-02-09-000454-b и UA-2018-02-09-000411-b требования, которым "Механика" не соответствует и которые являются обязательно частью при проведении ВСЕХ закупок УЗ. Речь идет об отказе от ГСТУ 32.08.001-97, который устанавливает порядок постановки продукции железнодорожного значения на производство и эксплуатацию в УЗ, о необходимости применения которого не только настаивает "Укрзализныця", но и правомерность включения такого требования в документацию торгов было не единожды подтверждена решениями Антимонопольного комитета Украины.

Напомню, что скрепление - это элемент, обеспечивающий безопасное движение поездов и применение новых конструкций на "Укрзализныци" обязательно проходит серию испытаний и изучения технической документации.

Даже в отношении таких мировых лидеров в производстве скреплений, как Vossloh (Германия) и Pandrol (Великобретания) "Укрзализныця" проводит испытания, руководствуясь этим ГСТУ, ими были уложены экспериментальные участки и в настоящее время под контролем технических специалистов УЗ проходят исследования и испытания на соответствия их продукции требованиям УЗ. Вы может слышали об этом в СМИ? Может Корпорация КРТ и здесь мешает? Или просто адекватные люди соблюдают законные требования нашей страны в отличии от Великой "Механики"!!!

Такая же процедура допуска установлена абсолютно во всех странах Европы и даже при наличии европейских сертификатов без соответствующих испытаний продукцию у вас никто не купит и в путь не уложит, так как это -безопасность движения.

А вот для ОО АО "Механики" – все должны сделать исключения и освободить ее от необходимости соблюдать ГСТУ и таким образом, пустить поезда по скреплениям, надежность и качественность которых никем, кроме самой "Механики", не подтверждена.

И очень знаменательно, что "Механика", в рамках проведения этих торгов даже не оспаривает эти условия документации, видимо договорились с Рыковцевым из НАБУ, что этот вопрос он им решит и сам!

Мы оцениваем такие действия сотрудника НАБУ как незаконные и порочащие репутацию НАБУ, свидетельствующие об использовании властных полномочий в личных интересах с целью получения вознаграждения от конкретной бизнес структуры и в этой связи будем защищать интересы собственного предприятия всеми законными способами.

Соответствующие обращения мы направили:

Генеральному прокурору Украины Ю. Луценко

Руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Н. Холодницкому

Руководителю Национального агентства противодействия и противодействия коррупции Н. Корчак

Главе Службы безопасности Украины В. Грицаку

Главе Антимонопольного комитета Украины.