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Коломойский заблокировал расследование злоупотреблений в ПриватБанке

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Соломенский районный суд Киева разрешил проведение forensic audit ПриватБанка, однако украинский олигарх Игорь Коломойский заблокировал расследование злоупотреблений в финучреждении.

Об этом сообщает Finbalance.

В частности, 14 декабря суд возбудил производство по иску Коломойского к Национальному банку, ПриватБанку, Министерству финансов, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО "Астерс Консалт", ООО "Астерс", ООО "АликсПартнерз" (Украина) о признании недействительными договоров и прекращении действия.

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Указанные компании-ответчики проводят forensic audit в ПриватБанке, который в соответствии с меморандумом с Международным валютным фондом должен был завершиться еще до конца сентября.

15 декабря суд удовлетворил иск Коломойского и запретил ПриватБанку, Минфину, НБУ выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров, которые прямо или косвенно касаются или влияют на права или интересы олигарха.

При этом уже 3 января суд удовлетворил иск ООО "Астерс" и отменил эти обеспечительные меры по иску.

"Постановлением об отмене мер обеспечения иска устранены судебные препятствия правомерной работы по защите решения государства о вхождении государства в капитал ПриватБанка и проведения финансового расследования деятельности этого банка", – прокомментировали в НБУ последнее решение суда.

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Однако в тот же день Коломойский подал апелляционную жалобу на данное решение суда.

"Это означает, что фактически решение Соломенского райсуда Киева от 15 декабря, которой было заблокировано forensic audit ПриватБанка, продолжает действовать", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Коломойский дал показания НАБУ в деле о национализации ПриватБанка.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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