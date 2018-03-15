"Это подрыв": Россия испугалась плана Британии прекратить закупки у "Газпрома"

В РФ считают, что заявление премьер-министра Великобритании Терезы ​​Мэй о планах прекратить закупки российского газа, подрывает развитие конкуренции на рынке.

“Такие решения, они политически мотивированные, они не направлены на развитие конкуренции на европейском рынке”, – заявил министр энергетики России Александр Новак, передает Reuters.

По данным российского импортера топлива "Газпромэкспорта", Британия является четвертым по объему покупателем газа из РФ на западноевропейском рынке, уступив по объему закупок лишь Германии, Турции, Италии.

“В этом смысле это право каждой коммерческой организации, каждой страны выбирать свою энергетическую политику. Мы в данном случае, как поставщик, поставляем газ в Европу европейским потребителям, исходя из потребностей на абсолютно конкурентных условиях и будем продолжать работать в режиме конкуренции”, – резюмировал Новак.

Как сообщал "Обозреватель" ранее стало известно, что новая политика правительства переизбранного канцлера Германии Ангелы Меркель направлена на отказ от закупки российского угля и газа.