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Долг "Газпрома" "Нафтогазу": пропагандисты заявили о подделке документов в Стокгольме

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Пропагандисты на российском федеральном телеканале "Россия 1" заявили, что решение Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" - подделка.

"Дополнительное изучение текста с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста, показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров", - сказано в передаче.

Это якобы является серьезным доказательством нарушения шведского права и арбитражного регламента Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены, утверждают российские пропагандисты.

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В сети высмеяли ложь российских "журналистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Место
РоссияМосква
Объекты
ГазпромНафтогаз Украины
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