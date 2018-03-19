Дело "Укрнафты": суд признал недействительными договора на 3 млрд

В Украине признали недействительными договора между ОАО "Укрнафта" и ООО "Котлас" на общую сумму 2,94 млрд гривен, которые стали предметом расследования Национального антикоррупционного бюро.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда по результатам рассмотрения жалобы детектива НАБУ, сообщает "Слово и Дело".

В частности, в НАБУ просили признать недействительным 71 договор на поставку нефтепродуктов общей стоимостью 3,48 млрд гривен, заключенный между "Укрнафтой" и "Котласом" с нарушением устава общества и закона "Об акционерных обществах".

Детектив указывал, что в результате проведенного "Укрнафтой" аукциона по продаже сырой нефти в 2015 году одним из победителей был признан "Котлас". С компанией был заключен договор на реализацию нефти общей стоимостью более 3 млрд гривен, однако ее поставка не была оплачена и отсрочена на основании соответствующего письма от должностных лиц "Котласа".

По версии следствия, в дальнейшем поставку нефти так и не оплатили, завладев ею и распорядившись по своему усмотрению.

Позже, в июле 2015 года, между "Укрнафтой" и "Котласом" были заключены новые договоры, но уже на поставку частной компанией "Укрнафты" нефтепродуктов на общую сумму 3,4 млрд гривен. Несмотря на отсутствие уплаты со стороны "Котлас" за поставку сырой нефти, "Укрнафта" перечислила компании соответствующие средства.

Согласно уставу ОАО "Укрнафта", решение о заключении договоров купли-продажи на сумму, превышающую 50 млн гривен, относится к компетенции наблюдательного совета общества. Однако, по предварительному сговору между чиновниками "Укрнафты" и "Котласа", договоры поставки нефтепродуктов били разбиты на более мелкие – стоимость каждого не превышала 50 млн гривен.

В НАБУ указывают, что кроме нарушения устава "Укрнафты", также был нарушен закон "Об акционерных обществах", которым запрещается делить предмет сделки с целью уклонения от предусмотренного законом порядка принятия решений о совершении крупной сделки.

Детектив отметил, что значительной сделкой считается заключение договоров, превышающих 10% от стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества. Согласно этому отчету, стоимость активов "Укрнафты" на конец 2014 года составила 33,6 млрд гривен, соответственно, указанная сделка составила 10,37% стоимости активов "Укрнафты".

Коллегия Киевского апелляционного хозсуда согласилась с доводами детективов, но признала недействительными 60 из 71 договора на общую сумму 2,94 млрд гривен. Указанное решение может быть обжаловано в Верховном суде.

Ранее "Обозреватель" писал об обысках в главном офисе "Укрнафты" , которые проводило НАБУ.