Требуют миллионы: ПриватБанк пояснил решение Лондонского суда

ПриватБанк подтвердил, что Лондонский международный суд-арбитраж вынес решение по еврооблигациям, выпущенным британским SPV Credit Finance plc в сентябре 2010 и феврале 2013 года.

"Банк объясняет, что такие решения являются частичными (partial), и вступления в силу зависит (среди прочего) от принятия арбитражным судом в будущем решение еще с одного аспекта арбитражного производства и результатов рассмотрения английским судом ходатайств доверительного управляющего Madison Pacific Trust Limited", - приводит заявление банка "Интерфакс-Украина".

ПриватБанк указал, что вступление решений в силу зависит еще и от завершения определенных процессов, предусмотренных этими решениями (при условии, что решение должным образом начнут действовать) для определения держателей еврооблигаций, которые имеют право на получения выплат.

Финучреждение уточнило, что это исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев.

"Таким образом, пока решения не возлагают на банк обязательств осуществить любые выплаты любому лицу по такому решению", - подчеркнул ПриватБанк.

ПриватБанк Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 года держатели "списанных" еврооблигаций украинского финучреждения потребовали досрочного возврата денег. Речь шла о сумме в $375 млн.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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