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Требует вернуть акции: Коломойский пошел новой войной на "ПриватБанк"

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Хозяйственный суд Киева получил иск олигарха и экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций финучреждения (новость дополнена подробностями).

Об этом сообщили "Экономической правде" в пресс-службе "ПриватБанка". 9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.

Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждом из них соответствующего пакета акций "ПриватБанка".

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6% акций "ПриватБанка", Triantal Investments Ltd — 16,6% акций.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

УНИАН

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 16 апреля 2019 года в деле о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

В ходе слушаний во вторник истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство.

Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, вероятно, будет оглашено решение, согласно которому национализация "ПриватБанка" будет признана незаконной.

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Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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