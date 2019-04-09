Требует вернуть акции: Коломойский пошел новой войной на "ПриватБанк"

Хозяйственный суд Киева получил иск олигарха и экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций финучреждения (новость дополнена подробностями).

Об этом сообщили "Экономической правде" в пресс-службе "ПриватБанка". 9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.

Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждом из них соответствующего пакета акций "ПриватБанка".

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6% акций "ПриватБанка", Triantal Investments Ltd — 16,6% акций.

Игорь Коломойский УНИАН

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 16 апреля 2019 года в деле о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

В ходе слушаний во вторник истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство.

Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, вероятно, будет оглашено решение, согласно которому национализация "ПриватБанка" будет признана незаконной.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!