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"Трасса смерти": в Крыму оккупанты признали провал "мегапроекта"

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В аннексированном Россией Крыму с новой трассы "Таврида", которая пролегает через весь полуостров, уберут грузовики массой свыше 12 тонн.

По данным Fresh News, это якобы связано с обеспечением безопасности оккупированного полуострова. Запрет предварительно вводится до сентября.

"Мы будем рекомендовать, введен приказ о движении большегрузных транспортных средств и транспортных средств с прицепом по старой трассе через Феодосию, Белогорск. Данная трасса находится в хорошем состоянии, на ней проведен ремонт, нанесена разметка, установлены камеры фото- и видеофиксации", – рассказал так называемый глава "Службы автодорог" полуострова Александр Нефедов.

Стоит отметить, что трасса "Таврида" получила мрачную известность из-за большого количества ДТП, в основном – из-за несоблюдения скоростного режима.

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Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида"

krimoved.crimea.ua

В сети уже отреагировали на информацию. Примером, блогер RoksolanaToday&Крым25% написала на своей странице в Twitter, что никому бы не рекомендовала ездить по этой трассе.

"Я б хорошим людям не рекомендовала там ездить. Трасса смерти рукож*пная это", - сказано в сообщении.

"Тю... А зачем запрещать??? Естественный отбор...", - добавили в комментариях.

"Трасса смерти": в Крыму оккупанты признали провал "мегапроекта"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 10 июля на автодороге "Таврида" в районе оккупированной Феодосии произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Россия
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