Транзит российского газа: Лукашенко решился на подлость Путину

Беларусь уведомила российскую компанию "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%.

Об этом сообщил глава компании Николай Токарев, передает "Интерфакс". По его словам, предложение увеличить тариф на прокачку через трубопровод "Дружба" — обычная процедура.

"Это обычная процедура. У нас есть методика, как согласовывается тариф. Сейчас площадка переговоров будет в правительстве по этому вопросу. Они хотят повысить на 23%. Переговорная позиция требует уточнения", — сказал он.

Лукашенко и Путин

Как передает РБК, повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода "Дружба" Беларусь намерена с 1 мая. Как объяснил журналистам советник главы "Транснефти" Игорь Демин, такое предложение было сделано со ссылкой на ​ экологическую ситуацию в Беларуси.

"Они хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта. Если мы не соглашаемся с таким увеличением, они обращаются в антимонопольное ведомство. ФАС России и Беларуси должны провести эти переговоры и договориться о повышении по формуле", — отметил Демин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

Также Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 млрд долларов.

Позже в России заявили, что покупка нефти Беларусью не у российских поставщиков в условиях реализации налогового маневра не станет проблемой для нефтяников.

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