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21 декабря • обновлено в 19:57
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"Долг" Украины отложили: в России раскрыли новые детали переговоров по газу

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Долг Украины по еврооблигациям на $3 млрд, который образовался во времена президентства беглеца Виктора Януковича, не вошел в договоренности по транзиту газа, которые были достигнуты между Киевом и Москвой.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, этот вопрос будет решаться отдельно, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь – долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к "Нафтогазу Украины", к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. Нужно было все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное заключить и закрыть этот вопрос", – сказал он.

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"Долг" Украины отложили: в России раскрыли новые детали переговоров по газу

Козак отметил, что вопросы намеренно разделили, чтобы это не помешало заключению договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд – сам выпуск и $75 млн – последний купонный платеж).

  • Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года.

  • Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

  • После этого, 17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям.

  • Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки.

  • 26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения до завершения рассмотрения жалобы Украины в Апелляционном суде.

  • 14 сентября 2018 года Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. Обе стороны обжаловали это решение в Верховном суде.

  • Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начал слушания по делу о долге беглого экс-президента Украины Виктора Януковича перед Россией.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
транзит газа
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
У меня вопрос к "братушкам". Вы ж кричали, что Украине не выплатите 3млрд.$. А теперь что?! Обоср*лись?!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Себостьян Прейро, приготовил уже 4,5 миллиарда для Путина? Или обоcpaлся?
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Petrov Valery
Petrov Valery
А чем рyccкие безжaлостно давили на Янyкoвича, чтобы он взял у них 3 млpд под низкий пpoцент? Обeщанием дать ещё 12?
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Mega Death
Mega Death
Лондонский суд вынесет решение по этим деньгам до конца года. Так что о чем говорить?))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Mega Death, вот когда вынесут, вот тогда и хрюкай! Пхахахахахха
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