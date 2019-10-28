Главная Новости
29 октября • обновлено в 00:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Россия сорвала переговоры по транзиту газа: подробности встречи

1.7т Читать материал на украинском

В Брюсселе в понедельник, 28 октября, состоялась трехсторонняя встреча Украины, России и Европейской комиссии касательно транзита российского газа.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украина" в Facebook. Отмечается, что делегация из Москвы поделилась новой порцией "старых песен о главном".

"Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорить о любых "пакетных решениях всех проблем", включая варианты погашения долга "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража к этому моменту невозможно. Ждем следующую коммуникацию", – отметили в "Нафтогазе".

Новости
Без Зеленского: Меркель и Путин обсудили транзит газа через Украину
Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Нафтогаз

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Нафтогаз

Украина и ЕК пришли к общей позиции: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительные объемы. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, которая с 1 января 2020 года будет выведена из группы "Нафтогаз".

Европейская комиссия представила детальное предложение о продолжении переговоров и подписания долгосрочного контракта, которое поддержала украинская сторона.

"Мы пригласили представителей "Газпрома" принять участие в общественном обсуждении новой методики тарифообразования, которая основана на европейских правилах", – сказано в сообщении "Нафтогаза".

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Нафтогаз

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Нафтогаз

Как пишет "Укринформ", подробности о предложении Европейской комиссии раскрыл министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"У меня есть впечатление, что мы движемся в позитивном направлении. Европейские партнеры предложили схемы, по которым может быть подписано два договора: о интерконнекторе и договор о транспортировке. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, учитывая четкую позицию Украины по обеспечению безопасности поставок в регионе, обеспечения стабильных поставок на европейские рынки, а также стабильных объемов, необходимых для работы газотранспортной системы", – пояснил министр.

Позиция России

О результатах встречи рассказали в Министерстве энергетики РФ. Как сообщают "РИА Новости", глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва готова продлить транзитный газовый контракт в случае, если не успеют заключить новый контракт по истечению срока действия старого.

"Обсуждали также вопросы поставок газа в Украину, мы видим готовность наших партнеров в том числе и по поставкам газа с 2020 года напрямую, конкретные цифры будут обсуждаться", – добавил он.

Новак заверил, что Киев пока не сформулировал официальную позицию по урегулированию судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза". По факту же, Россия отказывается выполнять решение арбитража о выплате долга.

Он также ответил на предложение рассмотреть новую методику тарифообразования.

"Мы будем также в ближайшее время изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины. Мы ждем опубликования не только на украинском языке, но и на английском и, соответственно, в ближайшее время это будет обсуждаться и будем анализировать относительно конкурентоспособности этих тарифов, относительно других маршрутов", – пояснил Новак.

Новак назвал транзитный договор с Украиной запасным вариантом

Новак назвал транзитный договор с Украиной запасным вариантом

infox.ru

Реакция Европейской комиссии

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что он разочарован прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречей по газу, но надеется, что проблемы будут успешно разрешены.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", он призвал стороны к диалогу, поскольку "время летит".

"К сожалению, я должен сказать, что разочарован сегодняшним результатом, и говорю об этом очень открыто. Я готовился к сегодняшним трехсторонним переговорам таким образом, чтобы мы могли, при наличии у всех сторон политической воли к тому, добиться позитивного прогресса", – прокомментировал он.

"Я считаю, что мы могли бы очертить объемы будущего контракта. Я выдвигал предложения относительно сроков действия будущего контракта, подчеркивал важность того, что необходимо как можно скорее заключить и подписать соглашение между Украиной и Россией о транзите газа", – сказал Шефчович.

Шефчовича разочаровала позиция России по транзиту газа

Шефчовича разочаровала позиция России по транзиту газа

Прямий

Он добавил, что озвученные им параметры были приемлемы для украинской стороны, и она была готова к их дальнейшему обсуждению.

"Однако после длительных дискуссий и взаимных объяснений российская сторона не была готова сделать тоже самое", – добавил представитель ЕК.

"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому, что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать", - резюмировал Шефчович.

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Россия сорвала переговоры по транзиту газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Темы
Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу
Персоны
Андрей Коболев Алексей Оржель Александр Новак
Место
Бельгия
Теги
газ Газпром транзит газа НАК "Нафтогаз"
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
9
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Алекс
Федоров Алекс
Не о чем договариваться . И не с кем .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы прибежали на эту встречу разинув рот ….. русские помятуя что у украинцы всё же наши братья решили всунуть в этот открытый рот сва..са..салупу...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel