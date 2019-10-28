Россия сорвала переговоры по транзиту газа: подробности встречи

В Брюсселе в понедельник, 28 октября, состоялась трехсторонняя встреча Украины, России и Европейской комиссии касательно транзита российского газа.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украина" в Facebook. Отмечается, что делегация из Москвы поделилась новой порцией "старых песен о главном".
"Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорить о любых "пакетных решениях всех проблем", включая варианты погашения долга "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража к этому моменту невозможно. Ждем следующую коммуникацию", – отметили в "Нафтогазе".
Россия сорвала переговоры по транзиту газа
Нафтогаз
Россия сорвала переговоры по транзиту газа
Нафтогаз
Украина и ЕК пришли к общей позиции: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительные объемы. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, которая с 1 января 2020 года будет выведена из группы "Нафтогаз".
Европейская комиссия представила детальное предложение о продолжении переговоров и подписания долгосрочного контракта, которое поддержала украинская сторона.
"Мы пригласили представителей "Газпрома" принять участие в общественном обсуждении новой методики тарифообразования, которая основана на европейских правилах", – сказано в сообщении "Нафтогаза".
Россия сорвала переговоры по транзиту газа
Нафтогаз
Россия сорвала переговоры по транзиту газа
Нафтогаз
Как пишет "Укринформ", подробности о предложении Европейской комиссии раскрыл министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
"У меня есть впечатление, что мы движемся в позитивном направлении. Европейские партнеры предложили схемы, по которым может быть подписано два договора: о интерконнекторе и договор о транспортировке. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, учитывая четкую позицию Украины по обеспечению безопасности поставок в регионе, обеспечения стабильных поставок на европейские рынки, а также стабильных объемов, необходимых для работы газотранспортной системы", – пояснил министр.
Позиция России
О результатах встречи рассказали в Министерстве энергетики РФ. Как сообщают "РИА Новости", глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва готова продлить транзитный газовый контракт в случае, если не успеют заключить новый контракт по истечению срока действия старого.
"Обсуждали также вопросы поставок газа в Украину, мы видим готовность наших партнеров в том числе и по поставкам газа с 2020 года напрямую, конкретные цифры будут обсуждаться", – добавил он.
Новак заверил, что Киев пока не сформулировал официальную позицию по урегулированию судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза". По факту же, Россия отказывается выполнять решение арбитража о выплате долга.
Он также ответил на предложение рассмотреть новую методику тарифообразования.
"Мы будем также в ближайшее время изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины. Мы ждем опубликования не только на украинском языке, но и на английском и, соответственно, в ближайшее время это будет обсуждаться и будем анализировать относительно конкурентоспособности этих тарифов, относительно других маршрутов", – пояснил Новак.
Новак назвал транзитный договор с Украиной запасным вариантом
infox.ru
Реакция Европейской комиссии
Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что он разочарован прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречей по газу, но надеется, что проблемы будут успешно разрешены.
Как уточняет "Интерфакс-Украина", он призвал стороны к диалогу, поскольку "время летит".
"К сожалению, я должен сказать, что разочарован сегодняшним результатом, и говорю об этом очень открыто. Я готовился к сегодняшним трехсторонним переговорам таким образом, чтобы мы могли, при наличии у всех сторон политической воли к тому, добиться позитивного прогресса", – прокомментировал он.
"Я считаю, что мы могли бы очертить объемы будущего контракта. Я выдвигал предложения относительно сроков действия будущего контракта, подчеркивал важность того, что необходимо как можно скорее заключить и подписать соглашение между Украиной и Россией о транзите газа", – сказал Шефчович.
Шефчовича разочаровала позиция России по транзиту газа
Прямий
Он добавил, что озвученные им параметры были приемлемы для украинской стороны, и она была готова к их дальнейшему обсуждению.
"Однако после длительных дискуссий и взаимных объяснений российская сторона не была готова сделать тоже самое", – добавил представитель ЕК.
"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому, что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достичь в будущем, и что следует сделать", - резюмировал Шефчович.
Россия сорвала переговоры по транзиту газа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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