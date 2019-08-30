Транзит газа: Россия внезапно согласилась на переговоры с Украиной

Россия готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и Еврокомиссией в первой половине сентября 2019 года.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, дата будет согласована в ближайшее время, передает "РИА Новости".

"Контакта у нас пока не было (с новым министром Украины. - Ред.). Что касается даты, у нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Там или 16-е число, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", – сказал Новак.

По его словам, представители России готовы встретиться с представителями Украины в первой половине сентября.

"Просто у нас тоже есть некий график: Мировой энергетический конгресс в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", – добавил Новак.

Россия готова к переговорам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина будет договариваться с Россией о новом долгосрочном контракте на транзит газа в Европу.

Действующее соглашение истекает 1 января 2020 года. При этом "Нафтогаз", который подписывал соглашения с российской стороной, разделят.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.