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Транзит газа: Россия внезапно согласилась на переговоры с Украиной

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Россия готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и Еврокомиссией в первой половине сентября 2019 года.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, дата будет согласована в ближайшее время, передает "РИА Новости".

"Контакта у нас пока не было (с новым министром Украины. - Ред.). Что касается даты, у нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Там или 16-е число, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", – сказал Новак.

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По его словам, представители России готовы встретиться с представителями Украины в первой половине сентября.

"Просто у нас тоже есть некий график: Мировой энергетический конгресс в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", – добавил Новак.

Россия готова к переговорам

Россия готова к переговорам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина будет договариваться с Россией о новом долгосрочном контракте на транзит газа в Европу.

Действующее соглашение истекает 1 января 2020 года. При этом "Нафтогаз", который подписывал соглашения с российской стороной, разделят.

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Россия
Теги
Новости России транзит газа
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К. Алла
К. Алла
Ну тут все просто. Если Зеленский будет вести себя лояльно России, пойдет на уступки, то и Россия пойдет на уступки и заключит контракт. Пока Украина была дружественна России, не было никаких газовых войн. Напомню, газовая война случилась ПОСЛЕ первого Майдана.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
На второй деньь после смены премьера, министра энергетики и профильных министерствв и ведомств на ду рек. ,внезапно появилось возможность Европе и России вести переговоры с более менее адекватными людьми на Украине,у которых пока не желтых справок с подписью психиатра о шизофрении...И ЕК и Россия ,,внезапно,, согласились побазарить .,тоб щеневмерло не сдохло раньше времени.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
кокошня сдулась
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