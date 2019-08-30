Транзит газа: Россия внезапно согласилась на переговоры с Украиной

Россия готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и Еврокомиссией в первой половине сентября 2019 года.
Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, дата будет согласована в ближайшее время, передает "РИА Новости".
"Контакта у нас пока не было (с новым министром Украины. - Ред.). Что касается даты, у нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Там или 16-е число, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", – сказал Новак.
По его словам, представители России готовы встретиться с представителями Украины в первой половине сентября.
"Просто у нас тоже есть некий график: Мировой энергетический конгресс в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", – добавил Новак.
Россия готова к переговорам
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина будет договариваться с Россией о новом долгосрочном контракте на транзит газа в Европу.
Действующее соглашение истекает 1 января 2020 года. При этом "Нафтогаз", который подписывал соглашения с российской стороной, разделят.
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