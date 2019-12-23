Главная Новости
23 декабря • обновлено в 19:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Платформа для капитуляции": Портников указал на тревожный нюанс газового контракта с РФ

3.1т
Читать материал на украинском

Закупка украинскими компаниями газа у российского "Газпрома" сразу после договоренности о транзите может свидетельствовать о коррупции, которая превратит новый контракт в платформу для капитуляции.

Такое мнение выразил своем блоге для Еспресо украинский журналист Виталий Портников.

Он обратил внимание на то, что в ситуации, когда Москва все равно заинтересована в продолжении работы украинской газотранспортной системы и обязана выплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского трибунала, Киев внезапно отказался от иска, связанного с долгами за транзит в прошлые годы.

Новости
Зафиксировали цену: в России раскрыли договоренности с Украиной по газу

Портников указал на тревожный нюанс газового контракта с РФ

Портников указал на тревожный нюанс газового контракта с РФ

"Возникают прямые подозрения о банальной политической коррупции. О том, что Владимир Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" не случайно говорил о "дешевом газ для украинской промышленности". Не случайно подчеркивал, что речь идет именно о дешевом газе для промышленности, а не для населения", – отметил Портников.

По словам журналиста, украинцам необходимо знать, какие именно компании и на каких условиях подписали договора с "Газпромом", кому они принадлежат и с кем связаны. И как связаны владельцы компаний с руководством Украины.

"Потому что в противном случае судьбу нового транзитного контракта постигнет судьба другого соглашения, которое было достигнуто с участием Владимира Путина договор о поставках газа, согласованный с Юлией Тимошенко. Будут проходить годы, а вопрос о политической составляющей этого документа все еще будет превалировать над соображениями экономической выгоды. И самое главное как и газовый контракт Путина Тимошенко, новый транзитный контракт может стать платформой для капитуляции", – предупредил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что контракты с российским "Газпромом" о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний.

"Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
транзит газа газ НАК "Нафтогаз" Газпром
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
15
Смешно
5
Интересно
18
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...украинцам необходимо знать, какие именно компании и на каких условиях подписали договора с "Газпромом", кому они принадлежат и с кем связаны..." - узнаем потом, когда накинут зашморг на шею.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
!?Спасибо полковнику Трампову и демократам.После введения" адских"санкций цены на газ наконец то пошли вверх.Миллер сказал,что при таких темпх за месяц отобьет 3 млрд долларов за покупку Нафтогаза
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Долдонов Челдон
Долдонов Челдон
Ушан би-По всегда такую чушь порет и, удивительно, уйчики внесло этому гнидорасу. :-):-):-)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Долдонов Челдон
Долдонов Челдон
Долдонов Челдон, Внемлют вместо "внесло".
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги