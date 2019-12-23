"Платформа для капитуляции": Портников указал на тревожный нюанс газового контракта с РФ

Закупка украинскими компаниями газа у российского "Газпрома" сразу после договоренности о транзите может свидетельствовать о коррупции, которая превратит новый контракт в платформу для капитуляции.

Такое мнение выразил своем блоге для Еспресо украинский журналист Виталий Портников.

Он обратил внимание на то, что в ситуации, когда Москва все равно заинтересована в продолжении работы украинской газотранспортной системы и обязана выплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского трибунала, Киев внезапно отказался от иска, связанного с долгами за транзит в прошлые годы.

Портников указал на тревожный нюанс газового контракта с РФ

"Возникают прямые подозрения о банальной политической коррупции. О том, что Владимир Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" не случайно говорил о "дешевом газ для украинской промышленности". Не случайно подчеркивал, что речь идет именно о дешевом газе для промышленности, а не для населения", – отметил Портников.

По словам журналиста, украинцам необходимо знать, какие именно компании и на каких условиях подписали договора с "Газпромом", кому они принадлежат и с кем связаны. И как связаны владельцы компаний с руководством Украины.

"Потому что в противном случае судьбу нового транзитного контракта постигнет судьба другого соглашения, которое было достигнуто с участием Владимира Путина – договор о поставках газа, согласованный с Юлией Тимошенко. Будут проходить годы, а вопрос о политической составляющей этого документа все еще будет превалировать над соображениями экономической выгоды. И самое главное – как и газовый контракт Путина – Тимошенко, новый транзитный контракт может стать платформой для капитуляции", – предупредил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что контракты с российским "Газпромом" о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний.

"Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

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