Транзит газа из России: Зеленский сказал, когда решит проблему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.

Своими планами поделился он на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел в понедельник, 8 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", – сказал глава государства.

Транзит газа Цензор.НЕТ

Владимир Зеленский РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

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