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Транзит газа из России: Зеленский сказал, когда решит проблему

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.

Своими планами поделился он на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, который прошел в понедельник, 8 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", – сказал глава государства.

Новости
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Транзит газа

Транзит газа

Цензор.НЕТ

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

РБК-Украина

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Темы
Поставки газа в УкраинуСаммит Украина—ЕС
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
транзит газа
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну проклятый ахрессор не прекращай будь ласка свой транзит газа через щеневмерлу! Ну будь ласка!!! А мы тем временем будем поливать тебя грязью на всех углах. Это было краткое изложение внешне экономической политики украины
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Мир Миру
Мир Миру
Для цього потрібно спочатку отримати висновки Рахункової палати за результатами перевірки щодо скасування або підтвердження підозри у навмисному доведенні до банкрутства УкрТрансГазу, а також передати ГТС незалежному від Нафтогазу ДЕРЖАВНОМУ оператору.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Решить этот вопрос должны кацарылые, мяч на их поле, они нам бабло должны, не договорятся за транзит, будут должны всей Европе, время играет на нас, куди воно лізе?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
UaDonetsk Umka, свиноскот, все что тебе должны это свинцовую пломбу в твое тупое дупло.
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