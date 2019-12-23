Транзит газа из России: в "Нафтогазе" назвали плюсы и риски нового контракта

В НАК "Нафтогаз" рассказали о положительных и пугающих моментах в переговорах с Россией касательно транзита газа.

Пост с оценкой договоренностей появился на странице компании в Facebook. В "Нафтогазе" отметили прогресс в позиции россиян.

"От "откажитесь от всех требований, а мы подумаем, нужно ли с вами говорить" они эволюционировали к "ну ок, мы заплатим то, что должны, а по тому, что еще в суде, предложим что-то равноценное", – сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" назвали плюсы и риски контракта с РФ Цензор.НЕТ

В компании также обратили внимание на то, что "Газпром" готов заключить контракт об объединении сетей с оператором ГТС Украины. Это переход на европейские правила взаимодействия на наших границах, который может стать примером и для других стран.

Также в "Нафтогазе" подчеркнули, что транзит важен и как источник доходов госбюджета, и как часть системы обороны Украины. "Это наша геополитическая защита, которую Россия мечтает разрушить. Пока не получается", – добавили в компании.

Положительным моментом назвали также то, что в протоколе отсутствуют какие-либо обязательства по восстановлению закупок у "Газпрома". Там также не упоминаются иски по Крыму или долг Януковича.

Нашлись и странные нюансы. "Русские отмечают, что им некомфортно, потому что у нас президенты меняются каждые несколько лет, а это для них, мол, нестабильность. А отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом" по новому контракту – самая большая сейчас зона неопределенности", – отметили в "Нафтогазе".

Указали также на риск договора по транзиту. "Риск №1, что вся история с желанием россиян договориться, – это ширма для спасения "Северного потока-2". Мы раньше никогда не видели такой живости в дипломатических, лоббистских и бизнес-кругах по этому проекту в Вашингтоне. А видели мы много", – резюмировали в компании.

Витренко рассказал о газовом контракте с РФ

Своим мнением поделился также исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "В этих газовых переговорах мы не дадим повторить ошибки 2009 года и обмануть украинский народ снова. Мы, как и всегда, занимаем максимально конструктивную позицию. Украина настроена и готова выполнять свои обязательства страны-транзитера", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Витренко раскрыл все договоренности с Россией и дал им оценку.

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