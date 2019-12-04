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4 декабря • обновлено в 17:27
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Путин резко отреагировал на условия Украины по транзиту газа

4.8т
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Президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" условия Украины для транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года.

Об этом пишет "РБК-Украина". Издание также отмечает, что Путин во время выступление подчеркнул, что хочет продолжать транзит по территории Украины в следующем году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

rt.com

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Транзит газа: Украина и Россия сделали шаг к примирению

"Россия и Украина сейчас ведут газовые переговоры. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры (возможные), они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", – сказал Путин.

При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предложенные украинской стороны тарифы на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие. Он также подчеркнул, что эти тарифы даже выше тех, по которым стороны работают сейчас.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", – сказал он.

Также чиновник отметил "большое количество вопросов, которые касаются тарифов". "Это очень-очень высокие тарифы, которые значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", – отметил Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Алекс Шухарт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
транзит газа
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Комментарии
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Одним предложением Путин убил работу работу большинства ххлосми за последние пол-года:)
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Мощный ответ Путина привел в бешенство халявщиков, присосавшихся от трубы.
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Николенко Саша
Николенко Саша
Условия эти озвучивались ранее много раз, 1) прекращение судебных исков 2) европейские правила бронирования транзитных мощностей ("т.н. открытая подписка"); 3) экономическая целесообразность (цена транзита ниже, чем прокачка по СП-1и2). Ну и что тут "неоднозначного"? Не хотите, идите в пешее эротичeское))
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Николенко Саша, на ноябрь внутренняя оценка трубы НАФТОГАЗ 3.3 млр гривен (120 млн $). При Януковиче по разным оценкам от 9 до 12 млр $. Польша по требованию ЕС уведомила РФ о прекращении транзита. Соответственно, ЕС будет через СП 1.0 и 2.0 получать и раздавать. США будут ввозить СПГ (СУГ) из Катара, Луизианны и Усть-Луга СпБ) в Польшу и Клайпеду. В тч по замещению закупать. Поставки СПГ (СУГ) в Польшу и на Украину. НАФТОГАЗ ликвидируется как субъект. Потому разговоры о судах и транзите бесполезны и формальны. Транзит будет с новым собственником трубы.
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