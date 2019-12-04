Путин резко отреагировал на условия Украины по транзиту газа

Президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" условия Украины для транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года.

Об этом пишет "РБК-Украина". Издание также отмечает, что Путин во время выступление подчеркнул, что хочет продолжать транзит по территории Украины в следующем году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Путин rt.com

"Россия и Украина сейчас ведут газовые переговоры. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры (возможные), они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", – сказал Путин.

При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предложенные украинской стороны тарифы на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие. Он также подчеркнул, что эти тарифы даже выше тех, по которым стороны работают сейчас.

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", – сказал он.

Также чиновник отметил "большое количество вопросов, которые касаются тарифов". "Это очень-очень высокие тарифы, которые значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", – отметил Миллер.

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