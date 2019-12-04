Путин резко отреагировал на условия Украины по транзиту газа

Президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" условия Украины для транзита российского газа в Европу с 1 января 2020 года.
Об этом пишет "РБК-Украина". Издание также отмечает, что Путин во время выступление подчеркнул, что хочет продолжать транзит по территории Украины в следующем году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Владимир Путин
rt.com
"Россия и Украина сейчас ведут газовые переговоры. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры (возможные), они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", – сказал Путин.
При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что предложенные украинской стороны тарифы на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие. Он также подчеркнул, что эти тарифы даже выше тех, по которым стороны работают сейчас.
"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", – сказал он.
Также чиновник отметил "большое количество вопросов, которые касаются тарифов". "Это очень-очень высокие тарифы, которые значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", – отметил Миллер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении разорвать действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК отметили, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
"Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа произошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если она до конца 2019 имплементирует европейское энергетическое законодательство.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.
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