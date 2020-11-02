Украина увеличила транзит российского газа
За 10 месяцев 2020 года Россия прокачала через Украину 45 миллиардов кубических метров газа.
Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. По его прогнозу, до конца года он достигнет 55-56 млрд м3.
"Транзит из РФ достиг 45 млрд м3 за 10 месяцев. Прогноз до конца года - 55-56 млрд м3", – сказано в сообщении.
Таким образом, глава ОГТСУ несколько улучшил свой июльский прогноз на транзит газа РФ через Украину (52-55 млрд куб. м).
Украина в 2020 году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством российского газопровода "Турецкий поток". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.
Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за тысячу кубометров, при этом стоимость транзита не привязывается к цене газа.
Напомним, по состоянию на 5 октября объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины достиг 40 млрд куб. м с начала года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 декабря 2019 "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольному комитету.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Транзит газа через Украину в первом квартале 2020 упал вдвое по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы. При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости.