Украина увеличила транзит российского газа

За 10 месяцев 2020 года Россия прокачала через Украину 45 миллиардов кубических метров газа.

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. По его прогнозу, до конца года он достигнет 55-56 млрд м3.

"Транзит из РФ достиг 45 млрд м3 за 10 месяцев. Прогноз до конца года - 55-56 млрд м3", – сказано в сообщении.

Таким образом, глава ОГТСУ несколько улучшил свой июльский прогноз на транзит газа РФ через Украину (52-55 млрд куб. м).

Украина в 2020 году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством российского газопровода "Турецкий поток". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.

Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома" стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составляет $31,72 за тысячу кубометров, при этом стоимость транзита не привязывается к цене газа.

Транзит газа из России достиг 45 млрд м3 Facebook Сергея Макогона

Напомним, по состоянию на 5 октября объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины достиг 40 млрд куб. м с начала года.

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