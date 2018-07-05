Транзит газа через Украину в ЕС: названа дата трехсторонних переговоров с Россией

Во вторник, 17 июля, состоятся трехсторонние газовые переговоры между Европейским Союзом, Украиной и Россией, в ходе которых будет обсуждаться, в том числе вопрос транзита.

Об этом сообщил замглавы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович, передает пресс-служба ЕК.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского Союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого", - подчеркнул он.

По словам еврокомиссара, в переговорах будут участвовать представители правительств и коммерческих организаций Украины и России.

"Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы", - добавил Шефчович.

Он отметил, что трехсторонние переговоры являются самым эффективным способом решения газовых проблем, в частности транзита газа после 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шефчович анонсировал начало трехсторонних переговоров на начало июля.

Напоминаем, что действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

8 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.