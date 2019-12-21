Украина и Россия договорились о продлении транзита газа: стали известны подробности

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

"Минимально гарантированный объем транзита газа в первый год составляет 65 млрд кубометров газа, а на следующие четыре года – 40 кубометров", – сообщил он на брифинге в субботу, 21 декабря.

О чем договорились

транзит на 5 лет с возможностью продления;

минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

тариф на транспортировку газа для России будет расти;

Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;

Министр отметил, что за неделю стороны заключат соглашения, которые будут означать решение всех вопросов.

"Будут заключены договоры о продолжении транзита. До Нового года будут все вопросы решены. Транзит, как предполагается будет продлен на 15 лет. Сначала на 5 лет, а затем на – 10", – добавил Оржель.

По его словам, соглашения будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами. Это гарантирует прозрачность сделок.

Кроме этого, стороны договорились, что "Газпром" выплатит Украине в полном объеме 3 млрд долларов из-за Стокгольмского арбитража.

Также министр добавил, что тариф на транзит газа будет увеличен. Заключительные положения тарифа определит регулятор после того, как подсчитает необходимые данные.

"Российская сторона подтверждает, что мы работаем по европейским правилам. Нет никаких злоупотреблений. Откровенно – мы сделали невозможные вещи. За три месяца анбандлинг, как того требует европейская сторона. Мы договорились об объемах транзита. Мы обеспечили стабильность на нашем и европейских рынках. Это означает, что Украина является надежным партнером, который обеспечивает энергетическую безопасность в регионе", – подчеркнул Оржель.

Министр сообщил, что это компромиссное решение, удовлетворяющее всех, и оно играет в плюс на энергетическом рынке.

"Россия решила продлить транзит, чтобы избежать будущих исков и в более стандартный способ платить Украине, чтобы газ поставлялся европейским потребителям. Многие вещи, которые до этого казались невозможными, после этого станут возможными", – добавил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал в Telegram протокол встречи представителей Европейского Союза, Российской Федерации и Украины по газу.

Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа Telegram Алексей Гончарук

Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа

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