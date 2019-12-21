Украина и Россия договорились о продлении транзита газа: стали известны подробности

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.
"Минимально гарантированный объем транзита газа в первый год составляет 65 млрд кубометров газа, а на следующие четыре года – 40 кубометров", – сообщил он на брифинге в субботу, 21 декабря.
О чем договорились
транзит на 5 лет с возможностью продления;
минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;
тариф на транспортировку газа для России будет расти;
Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".
Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов;
Министр отметил, что за неделю стороны заключат соглашения, которые будут означать решение всех вопросов.
"Будут заключены договоры о продолжении транзита. До Нового года будут все вопросы решены. Транзит, как предполагается будет продлен на 15 лет. Сначала на 5 лет, а затем на – 10", – добавил Оржель.
По его словам, соглашения будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами. Это гарантирует прозрачность сделок.
Кроме этого, стороны договорились, что "Газпром" выплатит Украине в полном объеме 3 млрд долларов из-за Стокгольмского арбитража.
Также министр добавил, что тариф на транзит газа будет увеличен. Заключительные положения тарифа определит регулятор после того, как подсчитает необходимые данные.
"Российская сторона подтверждает, что мы работаем по европейским правилам. Нет никаких злоупотреблений. Откровенно – мы сделали невозможные вещи. За три месяца анбандлинг, как того требует европейская сторона. Мы договорились об объемах транзита. Мы обеспечили стабильность на нашем и европейских рынках. Это означает, что Украина является надежным партнером, который обеспечивает энергетическую безопасность в регионе", – подчеркнул Оржель.
Министр сообщил, что это компромиссное решение, удовлетворяющее всех, и оно играет в плюс на энергетическом рынке.
"Россия решила продлить транзит, чтобы избежать будущих исков и в более стандартный способ платить Украине, чтобы газ поставлялся европейским потребителям. Многие вещи, которые до этого казались невозможными, после этого станут возможными", – добавил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Позже премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал в Telegram протокол встречи представителей Европейского Союза, Российской Федерации и Украины по газу.
Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа
Telegram Алексей Гончарук
Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.
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