В Украине готовятся запустить транспорт после карантина: что будет с ценами

В ходе поэтапного выхода из карантина в Украине с 22 мая начнет полноценную работу общественный транспорт. Правда, касается это не всех видов перевозок, а только городских, и не всего транспорта разом.

После более чем двухмесячного простоя и ограничений на перевозку пассажиров пошли разговоры о том, что проезд может существенно подорожать. Правда ли это – узнавал OBOZREVATEL.

Общественный транспорт начинает работу

На втором этапе выхода из карантина Кабмин дал разрешение на полное возобновление работы общественного транспорта. Однако работу сможет начать только коммунальный транспорт, а именно троллейбусы, автобусы и трамваи.

В Украине возобновят работу общественного транспорта

Кроме того, судя из опубликованного Министерством инфраструктуры плана по возобновлению пассажирского сообщения, в мае планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также до 50% пригородных поездов и 42 пары поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении – 11 пар, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном – 12, в азовском – 3.

А также хотят запустить внутреннее авиасообщение.

В общем министерство анонсировало три этапа послаблений для транспорта, правда, без конкретных дат. Впрочем, предполагается, что первый этап растянется до конца мая, а второй придется на начало июня.

Второй этап предусматривает запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе маршрутных такси. Работу начнут 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап, который предварительно планируется после завершения карантина, предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов. А также запуск авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки рейсов.

Этапы возобновления пассажирского сообщения Министерство инфраструктуры

Запуск метро

В Украине метро проложено в трех городах – Киеве, Харькове и Днепре. И если, например, в Днепре, где подземка насчитывает всего шесть станций, пока не настаивают на его открытии, то в Киеве метро пользуется от 1,5 до 2 млн человек в сутки. На его долю приходится более 50% общего объема городских пассажирских перевозок.

Особенно остро проблема с неработающей подземкой проявилась с 12 мая, когда после первого этапа ослаблений карантинных мер киевляне поехали на работу. Город застрял в огромных пробках, что заставило столичного мэра Виталия Кличко обратится к правительству с просьбой возобновить работу метро уже с 25 мая.

Против такой инициативы выступил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В то же время сам глава Минздрава Максим Степанов заверил, что метро в Киеве может быть открыто с 25 мая, только если столица будет отвечать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами министерства.

В Киеве метро хотят запустить с 25 мая

Вероятно, что о каких-то приблизительных сроках открытия подземки станет известно на ближайшем заседании Кабмина, где будут утверждены планы по второму этапу выхода из карантина, запланированного на 22 мая.

Подорожание проезда

Говоря о возобновлении транспортного сообщения, правительство уточняет, что на период карантина будут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне транспорта. Естественно, это ударит по прибыли транспортных компаний, что уже вовсю обсуждается их владельцами.

Кличко же успел заверить киевлян, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева после полноценного восстановления его работы повышать не планируют.

Но на частников решение КГГА нисколько не повлияет. По данным эксперта по транспортным вопросам Вячеслава Коновалова, вопрос о повышении тарифа уже решен, однако, еще ходят разговоры, на сколько.

"Как минимум треть рынка находится в ужасном финансовом положении. Они долго стояли, и им надо как-то отбивать эти деньги. Ограничение по количеству пассажиров в транспорте – это автоматом означает, что расходы повысятся. Пока обсуждается повышение от 10 до 15 гривень. Уже сейчас корпоративные перевозки, организованные местными властям для развозки работников стратегически важных предприятий, берут по 15 гривень", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Рост цен касается и ж/д перевозок, говорит Коновалов. Если плановое повышение тарифа в текущем году планировалось на уровне 20%, то теперь цены вырастут на все 30%.

Требования по ограничению количества людей в салоне коснется и самолетов, что само собой потянет рост цен на авиабилеты. Траспортный эксперт считает, что в первый месяц аивакомпании постараются не поднимать цены, чтобы завлечь клиентов, "а потом цены на пассажирские авиаперевозки резко взлетят и будут очень высокими".