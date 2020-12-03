Транша от МВФ не будет, сроки по всем структурным маякам программы нарушены, – экс-глава ГНС Верланов

Власть полностью или частично провалила выполнение почти всех пунктов, зафиксированных в Меморандуме с Международным валютным фондом.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов. В частности, он сообщил, что парламент принял закон об отсрочке введения РРО для физлиц-предпринимателей, что было сложным компромиссом. Ведь предприниматели все равно не довольны и продолжают протестовать, а обязательства перед МВФ в очередной раз нарушены.

"Кроме очередной отсрочки этой реформы, согласно новому закону, лимиты ФЛП привязываются к минимальной заработной плате, что автоматически расширяет сферу действия упрощенки (это также идет в разрез с подписанным с МВФ Меморандумом)", – отметил Верланов.

По его мнению, вопрос фискализации действительно является спорным, и, учитывая сложные условия пандемии, такой компромисс является достаточно адекватным решением кризисной ситуации.

"Найденное решение в значительной степени совпадает с моими предложениями: настоящий микробизнес получил отсрочку, перечень рисковых видов деятельности сокращен, при этом электроника, ювелирка и лекарства все же будут фискализированы с 1 января 2021 года", – написал Верланов.

По его словам, РРО для малого бизнеса – это не единичный форс-мажор относительно договоренностей с кредиторами (МВФ).

"Очевиден регресс в вопросах сохранения независимости НБУ, продолжения антикоррупционной и судебной реформы, совершенствования корпоративного управления", –отметил эксперт.

Верланов также перечислил некоторые пункты Меморандума с МВФ, отметив, что разработка организационных структур ГНС и ГТС, как единых юридических лиц, – единственное, что было сделано (на бумаге). Все остальные пункты, например, создание централизованного подразделения по управлению рисками ГНС, отмена плановых проверок, введение тестирования консолидированных юрлиц в пилотных учреждениях ГНС и ГТС, передача активов Государственной фискальной службы, включая ИТ-системы, и ликвидация Государственной фискальной службы не реализованы.

"Отдельно стоит вопрос введения единого счета для уплаты налогов. В отличие от предыдущих пунктов, есть шансы, что он будет введен 1 января 2021 г. (но это не точно). Однако, если коммуникация налоговой и Минфина относительно РРО была недостаточной и некачественной, то по единому счету она практически отсутствует. Куда бизнес должен платить налоги с Нового года, и кто ответит за ошибки и штрафы?" – написал он.

Экс-глава ГНС подчеркивает, что до сих пор не принят закон о Бюро экономической безопасности, которое должно заработать с начала следующего года, а также Закон о так называемой "налоговой амнистии". Вместо этого в парламент подан законопроект о снижении НДС для отдельных видов деятельности, что тоже противоречит Меморандуму с МВФ.

"Очевидно, что оставшиеся 4 недели уже ничего не изменят, и домашнее задание Украина с высокой долей вероятности не выполнит. К сожалению, все это означает, что в ближайшее время очередной транш от крупнейшего финансового партнера Украины нам ожидать не стоит. Несмотря на активные попытки руководства страны убедить общественность в обратном", – уверен экс-глава ГНС.

По его мнению, восстановить утраченное доверие МВФ можно, если прекратить ложь и замыливание глаз, если системно и настойчиво работать в соответствии с заключенными соглашениями. "МВФ – не благотворительная организация и не банкомат. Естественно, что от Украины требуют реальных реформ, а не их имитации", – резюмировал Верланов.

Сергей Верланов / Facebook