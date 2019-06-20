"Транш уже в 2019 году": ЕС выдвинул Украине пять условий

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года.

Для этого Киеву необходимо выполнить еще пять условий, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает "Интерфакс-Украина".

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере", – добавил Мингарелли.

По его словам, наиболее важная из них – это введение Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих.

"Мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", – резюмировал Мингарелли.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн евро

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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